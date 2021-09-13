إيداع الصحفي الجزائري حسن بوراس الحبس الاحتياطي بتهمة تمجيد الإرهاب

أكد محامي الصحفي الجزائري حسان بوراس، عبد الغني بادي، أن "موكله وضع رهن الحبس الاحتياطي، بسبب تهمة تتعلق بتمجيد الإرهاب".

وأوضح المحامي أن "بوراس يتابع قضائيا بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم، كما يُحاكم أيضا بتهمة استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، مبينا ان "الحالة النفسية لبوراس في تدهور بفعل استمرار سجنه وما نتج عن ذلك من أمراض".

جدير بالذكر ان السلطات الأمنية الجزائرية كانت قد اعتقلت بوراس في 6 سبتمبر وفتشت منزله في منطقة البيّض.

المصدر: فرانس برس