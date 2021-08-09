نائب عن "حزب الله": سعينا مستمر للوصول إلى استيراد البنزين والمازوت من إيران

أعلن النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسن فضل الله، اليوم الاثنين، عن سعي حزبه المستمر للوصول إلى استيراد لبنان للوقود من إيران.

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وفي بيان له، قال حسن فضل الله: "لأهلنا الطيبين الذين يطالبون بالإسراع في استيراد البنزين والمازوت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نؤكد لهم أن السعي مستمر للوصول إلى النتيجة المرجوة"، مؤكدا أن "حزب الله يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس".

وانتقد النائب فضل الله "إصرار المصرف المركزي (اللبناني) منفردا على التحكم بقرار تقنين الدعم عن المشتقات النفطية والدواء، وإصرار تجار العتمة من القطاع العام والخاص، في الشهر الحرام على الكسب الحرام، من خلال احتكار مادة المازوت لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء، وإبقاء الناس بلا كهرباء، وجميع مراجعاتنا ومتابعاتنا مع الجهات الرسمية المعنية تصطدم بلغة التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين، من دون أي أجوبة مقنعة حول سبب وجود كميات كبيرة من المازوت في السوق السوداء، وتسرب الكميات المرسلة إلى البلديات، خصوصا في الجنوب، لحساب المافيات والمحسوبيات للمتاجرة بها على حساب الشعب الصابر، من دون أن يردعها أي حس إنساني أو ضمير وطني أو وازع ديني".

وتابع: "على الرغم من حالة الاهتراء العام في مؤسسات الدولة، فإن الأجهزة الأمنية والقضائية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين، من موظفين وشركات وأفراد، وملاحقتهم ومحاسبتهم، بمعزل عن هويتهم الطائفية والسياسية، ولا طريق لمكافحة المحتكرين والمهربين إلا من خلال الدولة".







المصدر: "لبنان 24"