إنشاء مصنع مشترك في المملكة.. رئيس شركة سعودية يكشف عن تفاصيل مفاوضاته حول الطائرة الروسية MC-21

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "مناسك" للطيران السعودية، يوسف الجهني، بأن شركته تسعى لإبرام اتفاقيات مع شركات تصنيع روسية بهدف نقل تكنولوجيا صناعة الطائرات إلى المملكة.

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وقال في حديثه مع RT: "ما نصبو إليه كشركة قيد التأسيس ليس فقط شراء طائرات... بل نسعى لنقل تكنولوجيا صناعة الطيران إلى المملكة، وعرضنا على الروس إنشاء مصنع روسي سعودي مشترك لتوطين صناعة النقل الجوي".

وأوضح الجهني أنه خلال مشاركته في معرض "ماكس 2021"، اهتمت شركته بشكل خاص بطائرة "إم إس 21" الروسية، التي تتميز بـ"تقنية وأجهزة ملاحة متطورة، مع ارتفاع مؤشر السلامة بها واستخدامها لمواد تصنيعية جديدة".

ولفت إلى أن الطائرة المذكورة تستهلك الوقود بشكل أقل بكثير، ما يمثل ورقة رابحة بخصوص تكلفتها التشغيلية، فضلا عن سعرها التنافسي.

وأشار إلى أن الشركة الروسية المصنعة للطائرة رحبت بفكرة نقل تكنولوجيا التصنيع إلى المملكة، مضيفا "نحن ندرس فكرة إنشاء مصنع تجميع وإنتاج بالسعودية ونأخذ الموافقات اللازمة من الجانبين".

كما أعرب الجهني عن أمله في أن تتمكن شركته من تصدير الطائرة الروسية مستقبلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة للطيران.

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة، ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية. ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري.

وعن الصفقات التي أبرمت في المعرض، أفادت "روس أوبورون اكسبورت"، وهي شركة تابعة لـ"روستيخ" وتدير معظم صادرات الأسلحة والمعدات الروسية، بأنها أبرمت صفقات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة مليار يورو.

المصدر: RT