الأزهر يطلق حملة بعنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية" - فيديو

نشر الأزهر الشريف في مصر، فيلما جديدا يثبت فيه بالأدلة والشواهد الأثرية كذب الادعاءات الصهيونية حول القدس، مشددا على أن عروبة القدس ضاربة في أعماق التاريخ منذ ستين قرنا من الزمان.

ويشير الفيديو، إلى أن "القدس بناها اليبوسيون العرب في الألف الرابع قبل الميلاد، مؤسسين لحضارة عربية ذات طابع خاصة، فالقدس عربية النشأة والتكوين والحضارة والمعالم بل الهواء والهوى".

ويظهر الفيديو، بأن "اليبوسيين وهم إحدى قبائل العرب الكنعانيين الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية واستقروا بأرض فلسطين، وأقاموا فيها حضارتهم، وهم أول من سكن القدس، وأول من بنى فيها لبنة".

ولفت الفيديو، إلى أن "اليبوسيين في الألف الرابع قبل الميلاد اختاروا موقعا مميزا لإنشاء مدينة القدس بوسط أرض كنعان (فلسطين) على أحد التلال المطلة على قرية (سلوان) بفلسطين، وهو مكان محصن من ثلاث جهات، فبنوا القلاع وأنشأوا الحصون، وأقاموا حولها سورا عظيما ظل لقرون طويلة، حتى جدده وأعاد بنائه السلطان العثماني سليمان القانوني".

وأشار الفيديو، إلى أن "أول اسم عرفت به مدينة القدس، هو مدينة يبوس نسبة إلى مؤسسيها، كما عرفت باسم (أور سالم) أي مدينة سالم نسبة إلى القائد اليبوسي العربي الذي أشرف على بنائها".

وتابع: "ذكرت بهذا الاسم في النصوص الأثرية القديمة مثل الهيروغليفية والآشورية، وإليه يرجع المسمى الإفرنجي (جيروزاليم Jerusalem) والذي تم تحريفه إلى (أورشليم)".

وأضاف: "الشواهد الأثرية تنطق بعروبة القدس، ومن أبرزها.. عين سلوان، وهي البئر التي حفرها اليبوسيون قديما للوصول إلى نبع الماء، وتقع على مسافة 300 متر من الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم القدسي، وأطلق عليها المقدسيون (أم الدرج)، كون الوصول إليها يتم عن طريق درج أو سلم، وكذلك فقد عثر الأثريون على أجزاء كبيرة من الأسوار والمنشآت العسكرية اليبوسية القديمة، مثل (حصن يبوس) أقدم أبنية المدينة، وقد شيده اليبوسيون على القسم الجنوبي من الهضبة الشرقية، وشيدوا في طرفه برجا عاليا للسيطرة على المنطقة، وأحاطوا الحصن بسور، أما المعلم الثالث فهو اكتشاف الأثريين في منتصف القرن العشرين لوحات طينية بالقرب من القدس مكتوبة باللغة الكنعانية، يرجع تاريخها إلى 2500 ق.م.".

واختتم الأزهر الشريف الفيديو، بالتشديد على أن "القدس هي مدينة تصرخ معالمها وتنطق حجارتها وآثارها وتهتف مآذنها وأجراسها.. بأنها عربية وأنه هاهنا عاش الشعب الفلسطيني العربي وهاهنا سيعيش وعلى ترابها عاصمة دولتهم الفلسطينية القدس".

وأطلق المركز الإعلامي للأزهر حملة بعنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، باللغتين العربية والإنجليزية، تضامنا مع القدس والقضية الفلسطينية، فند من خلالها المزاعم المغلوطة والأباطيل التي تروجها إسرائيل وأذرعه الإعلامية من شبهات حول القدس وعروبتها.

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: الأزهر الشريف - فيسبوك