الكاظمي: أوضاع البلاد الأمنية والصحية والاقتصادية حساسة

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن الأوضاع في البلاد على مستويات الاقتصاد والصحة والأمن حساسة.

وأكد خلال اجتماع حكومي، "التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا".

وتابع الكاظمي: "لدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفيرها بشكل واقعي".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات الشعب.

المصدر: RT