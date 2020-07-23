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الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يعلن اسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت

أخبار العالم العربي

الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يعلن اسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت
Reuters
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أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف مواقعه في مدينة سرت.

وقال الضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي، محمود المرغني، إن تركيا "حركت فجر اليوم الخميس طائرة مسيرة من إحدى قواعدها في مصراته نحو مدينة سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي".

وأضاف المرغني أن "وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع تابع للجيش الليبي، وتم إسقاطها قرب ساحل الغربي لمدينة سرت".

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يذكر أن الجبهة الممتدة من سرت شرقا حتى مصراته غربا على الجفرة جنوبا، تشهد منذ عدة أيام هدوءا نسبيا بين قوات الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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