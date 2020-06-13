إزالة اسم السلطان سليمان القانوني من شارع بالرياض (صور)

أزالت أمانة منطقة الرياض لافتة كتب عليها اسم السلطان العثماني "سليمان القانوني" من أحد شوارع العاصمة السعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، إن الأمانة أزالت اسم السلطان التركي دون أن توضح ما هو الاسم الجديد الذي اختارته لهذا الشارع كبديل للإسم المزال.

ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها تلك، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود إنارة في الشارع.

ويتم تغيير أسماء بعض شوارع المملكة بين فترة وأخرى، وتتعدد أسباب ذلك.

أمانة منطقة #الرياض تزيل اسم سليمان القانوني من أحد شوارع #الرياض .

.



. pic.twitter.com/jfArebF8pa — أخبار السعودية - هام (@Newss_24) June 12, 2020

المصدر: وكالات