نائب رئيس البرلمان العراقي يطلب من واشنطن الإسراع في الخروج من بلاده

أصدر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بيانا رد فيه على السفارة الأمريكية بعد إدانتها لأحداث النجف.

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وطالب الكعبي في بيانه المقتضب، السفارة الأمريكية بالانشغال بترتيبات إجلاء قوات بلادها من العراق.

وقال "دعوا الشأن العراقي للعراقيين وباشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لإجلاء قواتكم من البلاد بأسرع وقت".

يذكر أن السفارة الأمريكية في العراق، دانت أعمال العنف التي شهدتها محافظة النجف أمس الأربعاء، والتي سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في تصريح لـ RT يوم الأربعاء، بأن صدامات بين جماعات مسلحة والمتظاهرين في محافظة النجف جنوبي العراق، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصا بجروح.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، ذكروا أنها لصدامات وقعت في ساحة الاعتصام في مدينة النجف، بعدما هاجم أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح وحرق خيام الاعتصام، في وقت نفى فيه التيار الصدري الأمر، وأشار إلى أن "الذي حصل دخول مندسين مسلحين إلى ساحة الاحتجاج في النجف بهدف خلق فتنة".

المصدر: RT