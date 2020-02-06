فرنسا تدين العنف ضد المحتجين في النجف العراقية

دانت السفارة الفرنسية في العراق، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين بمحافظة النجف يوم الأربعاء 5 فبراير.

وذكرت في بيان صحفي، أنها "تدين هجوم 5 فبراير الذي شنته عناصر مسلحة في النجف، وأودى بحياة متظاهرين وجرح العديد منهم".

ودعت السفارة الفرنسية، الحكومة وقوات الأمن العراقية إلى حماية التجمعات السلمية وفقا لما كفله الدستور العراقي.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في تصريح لـ RT يوم الأربعاء، بأن صدامات بين جماعات مسلحة والمتظاهرين في محافظة النجف جنوبي العراق، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصا بجروح.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، ذكروا أنها لصدامات وقعت في ساحة الاعتصام في مدينة النجف، بعدما هاجم أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح وحرق خيام الاعتصام، في وقت نفى فيه التيار الصدري الأمر، وأشار إلى أن "الذي حصل دخول مندسين مسلحين إلى ساحة الاحتجاج في النجف بهدف خلق فتنة".

المصدر: RT