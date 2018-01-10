سوني تطلق ثلاثة هواتف رخيصة بميزات الهواتف الرائدة

كشفت شركة سوني النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة، خلال المؤتمر السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2018"، في لاس فيغاس.

وعرضت الشركة أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة وهي: "إكسبيريا إكس إيه 2" Xperia XA2 و"إكسبيريا إكس إيه 2 ألترا" XA2 Ultra و"إكسبيريا إل 2" Xperia L2، والتي تأتي مع مجموعة رائعة من الميزات بما في ذلك تقنية "4Kvideo" لعرض الفيديوهات، وكاميرا "مزدوجة السيلفي".

Magnificent photos and flawless selfies – all in a beautiful diamond-cut design. Get hands on with #Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra and Xperia L2. #SonyCEShttps://t.co/hs1KfQRQvBpic.twitter.com/jPPmgRCtBo — Sony Xperia (@sonyxperia) January 9, 2018

These are the Sony Xperia XA2, XA2 Ultra, and L2 https://t.co/WSh4uuSIYOpic.twitter.com/d0cJUA2Kxf — Evan Blass (@evleaks) January 4, 2018

وقال هيديوكي فورومي، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة "سوني موبايل كوميونيكيشنز": "لقد بدأت استراتيجيتنا في مجال منتجات الفئة المتوسطة كأسلوب جديد ورائع يستند إلى جلب تقنيات جريئة لأجهزة أرخص".

- موصفات وميزات هاتف "إكسبيريا إكس إيه 2":

يضم الهاتف كاميرا بدقة 23 ميغابيكسل، مزودة بحساس سوني "Exmor RSTM 1/2.3" للصورة المتحركة مع حساسية ISO 12800 من أجل تصوير فوتوغرافي واضح أثناء الإضاءة الخافتة.

كما أن الكاميرا قادرة على تصوير الفيديوهات بتقنية 4K، التي عادة ما تزود بها الهواتف الذكية المكلفة للغاية، ولكن للأسف، فإن شاشة الهاتف تأتي بحجم 5.2 بوصة، وهي شاشة عرض عالية الدقة "Full HD resolution"، لذلك لن يكون بالإمكان مشاهدة الفيديو بتقنية "4Kvideo" على الهاتف بجودته الأصلية.

والهاتف مدعوم بمعالج كوالكوم سناب دراغون 630، ويأتي مزودا ببطارية سعتها 3300 ميللي أمبير في الساعة، بإمكانها العمل طوال يوم كامل، فضلا عن أن الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع، حيث أن الشركة وعدت العملاء بـ "ساعات من التشغيل عند الشحن لبضع دقائق فقط".

- مواصفات هاتف "إكسبيريا إكس إيه 2 ألترا":

يتميز الهاتف بشاشة عرض كبيرة عالية الدقة بحجم 6 بوصات، وهي أكبر من شاشة آيفون 8 بلس بنصف بوصة، وهذا النموذج مشابه جدا لـ"إكسبيريا إكس إيه 2"، حيث يضم كاميرا خلفية بقياس 23 ميغابيكسل، إلا أن سوني تشير إلى أن هذا الهاتف "مصمم خصيصا لصور السيلفي" بفضل الإعداد الفريد للكاميرا الأمامية.

إذ زود الجهاز بكاميراتين بدقة 8 ميغابيكسل لكل واحدة، وبزاوية 120 درجة، ومزودتين بفلاش أمامي، وهو ما ينتج عنه لقطات واضحة بصرف النظر عن الإضاءة أو البيئة المحيطة إضافة إلى إمكانية شمول المزيد من الأصدقاء والمناظر المحيطة بصور السيلفي.

ويدعم هذا الجهاز معالج سناب دراغون 630 مثل سابقه، ومزود ببطارية أكبر قليلا بسعة 3580 ميللي أمبير في الساعة، لدعم شاشة العرض الأكبر حجما.

وكما هو الحال مع هاتف "إكسبيريا إكس إيه 2" ، فإنه من السهل فك القفل بلمسة واحدة لحساس بصمة الإصبع الخلفي. ويتكون هيكل هذا الهاتف من "loop surface" من الألمنيوم المؤكسد أيضا في الجوانب، مع لمسة ناعمة في الأعلى والأسفل.

Embrace your inner creative. Capture the world in magnificent detail. Discover borderless beauty with #Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra and Xperia L2 - our latest innovations from #SonyCES: https://t.co/VA47sBwz0Tpic.twitter.com/NUvia2PpWJ — Sony Xperia (@sonyxperia) January 8, 2018

#Xperia XA2 Ultra, a super-mid range phone which was launched at the #CES 2018 with dual-selfie cameras. Bookmark this page and grab on the day one: https://t.co/OVMjQCnNgspic.twitter.com/PI4Qxwnuq3 — Pricejugaad UAE (@PricejugaadUAE) January 9, 2018

- مواصفات "إكسبيريا إل 2":

يحتوي الجهاز الثالث من سوني على شاشة متوسطة الحجم بمقياس 5.5 بوصة، عالية الدقة، ويضم بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير في الساعة، وهو مزود أيضا بتقنية الشحن السريع، كما حصل على كاميرا أمامية بزاوية 120 درجة.

وتأتي هواتف سوني الثلاثة بألوان مختلفة هي الأسود والذهبي والوردي، وتقول الشركة إن هواتف "إكسبيريا إكس إيه 2" و"إكسبيريا إكس إيه 2 ألترا" ستزود بأحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد "أوريو 8.0"، وسيتم إطلاقها في الأسواق بداية من شهر فبراير المقبل، فيما سيصل هاتف "إكسبيريا إل 2"، إلى الأسواق في وقت أبكر قليلا، أي في أواخر شهر يناير الجاري، لكنه لن يحصل على "أندرويد أوريو" وإنما سيزود بنظام تشغيل "أندرويد نوغا 7.1.1".

Sony Xperia L2 Announced at CES 2018 with rear fingerprint scanner - #CES2018https://t.co/Sl4F82BnWCpic.twitter.com/FULgABPBKU — PhoneBunch (@PhoneBunch) January 9, 2018

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني