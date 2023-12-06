بطارية هاتف تنفجر في جيب أحد المصلين في مسجد باليمن! (فيديو)

نشرت قناة المشهد اليمني على منصة "X" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيفت اشتعلت النار فجأة في ثوب أحد المصلين في جامع باليمن.

وتبعا للقناة فإن الحادثة وقعت في أحد مساجد مديرية الوادي في مأرب، ووقت الصلاة اشتعلت النار فجأة في ثوب أحد المصلين بسبب بطارية الهاتف الذي كان في جيبه.

شاهد ماذا حدث اثناء الصلاة في احد مساجد مديرية الوادي في #مارب

اشتعال مفاجئ في ثوب احد المصلين بسبب بطارية الجوال #اليمنpic.twitter.com/nkBmUlOD1w — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) December 6, 2023

إقرأ المزيد

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها بطاريات الهواتف بحوادث من هذا النوع، فقد انتشرت على مواقع الإنترنت في السنوات الأخيرة العديد من الفيديوهات التي تظهر انفجار الهواتف في مراكز الصيانة أو بوجه أصحابها.

المصدر: المشهد اليمني