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بطارية هاتف تنفجر في جيب أحد المصلين في مسجد باليمن! (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

بطارية هاتف تنفجر في جيب أحد المصلين في مسجد باليمن! (فيديو)
pic.twitter.com/nkBmUlOD1w—" target="_blank"> شبكة "X"/@mashhadyemeni
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjr9

نشرت قناة المشهد اليمني على منصة "X" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيفت اشتعلت النار فجأة في ثوب أحد المصلين في جامع باليمن.

وتبعا للقناة فإن الحادثة وقعت في أحد مساجد مديرية الوادي في مأرب، ووقت الصلاة اشتعلت النار فجأة في ثوب أحد المصلين بسبب بطارية الهاتف الذي كان في جيبه.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها بطاريات الهواتف بحوادث من هذا النوع، فقد انتشرت على مواقع الإنترنت في السنوات الأخيرة العديد من الفيديوهات التي تظهر انفجار الهواتف في مراكز الصيانة أو بوجه أصحابها.

المصدر: المشهد اليمني

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