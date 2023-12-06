تطبيقات "مخفية" على هواتف "أندرويد" تسرق مساحة التخزين وتتجسس على أصحابها

حذر خبراء الإنترنت في "كاسبرسكي" من مخاطر ترك تطبيقات "مخفية" على هواتف "أندرويد"، وكشفوا عن كيفية إزالتها نهائيا لتجنب أضرارها.

وبحسب التقرير، فإن معظم أصحاب هواتف "أندرويد" لديهم 80 تطبيقا مثبتا، و30% منها "لا يتم استخدامها مطلقا".

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ويقول خبراء الإنترنت إن هذا يمكن أن يسبب العديد من المشكلات، بما في ذلك استهلاك مساحة التخزين وربما "التجسس" عليك بهدوء.

وأوضح ستان كامينسكي من "كاسبيرسكي": "توجد مساحة خالية أقل على الجهاز، وتتضاعف الأخطاء المحتملة ومشكلات التوافق، وحتى التطبيقات غير المستخدمة في بعض الأحيان تشتت انتباهك بتنبيهات لا طائل من ورائها. وما يزيد الطين بلة أن التطبيقات المهجورة يمكن أن تستمر في جمع البيانات حول الهاتف وصاحبه وإرسالها إلى شركات الإعلان، أو ببساطة التهام بيانات الهاتف المحمول".

كيفية حذف التطبيقات "المخفية" على "أندرويد"

في بعض الأحيان لا تكون التطبيقات موجودة على شاشتك الرئيسية. وقد لا تتمكن حتى من العثور عليها في قسم إدارة التطبيقات والأجهزة في متجر "غوغل بلاي".

وفي هذه الحالة، يجب أن يكون منفذ اتصالك الأول هو الانتقال إلى الإعدادات، ثم التطبيقات، حيث يحتوي هذا القسم على قائمة كبيرة من التطبيقات المثبتة التي يمكنك تصفحها.

ابحث عن التطبيقات المشبوهة التي لا تتعرف عليها أو لا تستخدمها، ثم اضغط عليها للحصول على مزيد من المعلومات.

ويمكنك بعد ذلك الضغط على إلغاء التثبيت للتخلص منها تماما.

ومع ذلك، لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات الموجودة في هذه القائمة بهذه الطريقة، وهذا هو الحال غالبا إذا تم تثبيتها مسبقا بواسطة الشركة المصنعة لهاتفك.

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وقال كامينسكي: "مع ذلك، لا ترتبط بالضرورة بنظام التشغيل أو المكونات الأساسية للهاتف الذكي. ويمكن أن تكون، على سبيل المثال، عميلا لفيسبوك أو متصفحا خاصا".

وتابع: "غالبا ما تسمى هذه التطبيقات بالبرمجيات المنتفخة (bloatware) نظرا لأنها تزيد من حجم البرامج الثابتة للهاتف وقائمة التطبيقات القياسية".

وبدلا من زر إلغاء التثبيت، يجب أن يكون هناك رمز لتعطيله. فقط انقر فوق ذلك الزر، حيث أنه لن يتمكن من إزالة التطبيق من هاتفك، لكنه سيوقف تشغيله وسيزيل الرمز من شاشتك.

وللأسف، لن توفر أي مساحة تخزين بهذه الطريقة، ولكنها ستمنع التطبيق من جمع بياناتك بهدوء.

ولا توفر بعض التطبيقات زر التعطيل هذا، حيث يظهر باللون الرمادي، وقد يكون ذلك بسبب أهمية التطبيق لهاتفك الذكي ولا ينبغي تعطيله.

وقال كامينسكي: "عليك أن تفكر مليا قبل محاولة تعطيل مثل هذه التطبيقات أو إلغاء تثبيتها يدويا".

وأوصى بفتح محرك البحث وكتابة "رقم طراز الهاتف الذكي الدقيق + اسم التطبيق الدقيق في نافذة البحث، وهو ما سيظهر لك مناقشات منتدى مستخدمي "أندرويد" في أعلى نتائج البحث. وبذلك يمكنك معرفة ما إذا كان يجب حذف التطبيق أم لا.

وإحدى الحيل التي يمكنك تجربتها هي الضغط على زر Force Stop، الذي يوقف التطبيق مؤقتا دون التسبب في أي ضرر دائم.

ويعد تجميد هذه التطبيقات أمرا ممكنا ولكنه معقد للغاية، لذا يجب عليك البحث عن كيفية القيام بذلك فقط إذا كنت تتمتع بخبرة كبيرة في التكنولوجيا، وإلا فسيكون هناك خطر كبير جدا في إتلاف جهازك.

المصدر: ذي صن