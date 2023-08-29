روسيا هبطت 7 نقاط.. الدول الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية

فقدت روسيا في النصف الأول للعام الجاري 7 نقاط وهبطت إلى المرتبة العاشرة في تصنيف البلدان الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية في العالم.

وقد صرح ناطق باسم شركة Stormwall للصحافيين أن خبراءها عالجوا الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها بلدان العالم في النصف الأول من عام 2023 فتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن روسيا نزلت من المكانة الثالثة إلى العاشرة في تصنيف أكثر البلدان العشرة في العالم تعرضا للهجمات السيبرانية.

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وكانت روسيا في النصف الأول من عام 2022 تحتل المكانة الثالثة في التصنيف، ما كان يعادل 8.9% من إجمالي الهجمات السيبرانية في العالم. أما في النصف الأول من العام الجاري فشغلت روسيا المكانة العاشرة فقط في التصنيف، ما يعادل 4.7% من إجمالي الهجمات السيبرانية في العالم.

وتتصدر التصنيف الولايات المتحدة (16.8%)، وبعدها الهند (13.6%) وبعدهما الصين (11.2%). وفي المكانة الرابعة فرنسا (8.7%)، وفي المكانة الخامسة بريطانيا (8.2%).

ويعزو الخبراء انخفاض تصنيف روسيا إلى تلاشي اهتمام الهاكرز بها وكذلك نقص الإمكانات التقنية والموارد اللازمة لتنظيم الحوادث السيبرانية.

يذكر أن أكثر القطاعات تعرضا للهجمات السيبيرانية في روسيا هي القطاع المالي (23%)، قطاع الاتصالات (19%)، قطاع الترفيه (15%). وقد طرأت زيادة ملحوظة في الهجمات على قطاع الدولة (132%)، شركات النقل (118%) ، قطاع الصحة (107%).

المصدر: تاس