خبير في الأمن السيبراني يكشف كيف يحافظ على أمان أطفاله عبر الإنترنت!

تحصد الخدمات الشهيرة عبر الإنترنت كميات هائلة من البيانات من الأطفال الذين قد لا يكونون على دراية بما يقدمونه، كما يحذر توم غافني، خبير الأمن السيبراني في F-Secure.

وقال غافني إن وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الألعاب غالبا ما تفحص كل شيء بدءا من قائمة جهات اتصال المستخدم إلى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم - وأن المجرمين يستهدفون أيضا الأطفال في الألعاب الشائعة عبر الإنترنت.

وتمتلك شركات الإعلان ما يصل إلى 72 مليون "نقطة بيانات" من المعلومات عن طفل يبلغ من العمر 13 عاما، وفقا لبحث أجرته شركة الإعلانات SuperAwesome عام 2017.

وقال غافني إنه لن يسمح لأطفاله أبدا باستخدام هذه الأنواع من التطبيقات بسبب مخاوف بشأن كيفية جمع البيانات واستخدامها. وقال: "من منظور الخصوصية، جميع التطبيقات متعطشة للبيانات، ما يجعلني أكره استخدام الأطفال لها. والمحرك لالتقاط البيانات هو تحقيق الدخل. وتجمع التطبيقات البيانات ثم تبيعها لوسطاء البيانات والمعلنين. وعندما تفكر في ذلك للتطبيقات التي تستهدف الشباب، يصبح مصدر قلق أكبر لأن الأطفال أقل عرضة لحجب المعلومات الشخصية التي يقدمونها داخل التطبيق".

وأشارت التقارير في وقت سابق من هذا العام إلى وجود "عالم سفلي'' مزدهر في لعبة Roblox، والتي لا يوجد لها حد للعمر و230 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، العديد منهم من الأطفال.

ويُعتقد أن المتسللين يستهدفون الأطفال ويسرقون المعلومات داخل اللعبة أو تفاصيل الحساب. وقال غافني إنهم يصنعون "أهدافا سهلة".

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وحذر قائلا: "إحدى الطرق التي يمكن من خلالها اختراق Roblox هي عن طريق التصيد الاحتيالي الذي يتضمن قيام شخص ما بإرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية للمستخدم تبدو وكأنها من الشركة بشكل شرعي. وستطلب الرسالة من الشخص النقر فوق ارتباط أو تنزيل مرفق. وبمجرد أن يحدث ذلك، تمكن المتسلل من الوصول. ومن المحتمل أن يكون الأطفال أهدافا أسهل لأنهم أقل دراية بالمخاطر وما إذا كانت الرسالة مشبوهة".

ويقدم Messenger Kids منصة مراسلة تستهدف الشباب، حيث يقوم الآباء بالتسجيل نيابة عن أطفالهم.

لكن هذا العام، زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن "فيسبوك" ضلل الآباء بشأن مدى سيطرتهم على الأطفال الذين يتواصلون معهم في التطبيق. كما قضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن "فيسبوك" كان مخادعا بشأن مقدار وصول مطوري التطبيقات إلى البيانات الخاصة.

وقال غافني: "تعرضت Meta لانتقادات بسبب انتهاكات السلامة المزعومة في تطبيق Messenger Kids وغيرها من قضايا الخصوصية العامة المتعلقة ببيانات الأطفال الخاصة".

وينصح غافني أن "واتس آب" أكثر أمانا، حيث أن البيانات محمية بالتشفير من طرف إلى طرف.

ويعتقد غافني أن مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بما في ذلك "تيك توك" تجمع البيانات "بقوة" من المستخدمين، والتي يقول إنها تجعلها غير مناسبة للأطفال.

وقال غافني إن الطريقة التي تجمع بها الشركة البيانات "تطفلية للغاية".

ويحذر غافني من أن "سناب شات" يشكل نوعا مختلفا من المخاطر بالنسبة للشباب من حيث "سرقة الحساب"، حيث يستولي المجرمون على حساب المستخدم.

وإذا تم اختراق حسابات أخرى وكان المستخدم يستخدم عادة نفس كلمة المرور، يصبح من السهل على المتسللين الوصول إلى منصات متعددة. لذلك من المهم تعريف الأطفال بخدمة إدارة كلمات المرور مبكرا - ابدأوا عادات جيدة مبكرا.

المصدر: ديلي ميل