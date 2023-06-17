وكالة "رابتلي" تعلن عن خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملها

أعلنت دينارا توكستونوفا، رئيسة خدمة "رابتلي" المتفرعة عن شبكة RT التلفزيونية الفضائية الروسية، عن نية الخدمة استعمال الذكاء الاصطناعي في عملها والفيديوهات القصيرة التي تنتجها.

وقالت رئيسة "رابتلي" على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي إن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسمح للخدمة بتحرير الموارد البشرية التي سيحل محلها القطاع الابتكاري الإبداعي.

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وأضافت: "كنا نستخدم خلال السبعة أعوام الأخيرة التكنولوجيا العامة، بما فيها تكنولوجيات أجنبية. أما الآن فنتقيد بتطبيقنا الوطني فقط، وهدفنا في العام الجاري ليس أن ننتقل إلى هذا النظام فحسب بل ونقدّمه للعملاء لتزداد استقلالية الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة "رابتلي" انطلقت عام 2013 من شركة ناشئة، ثم تطورت إلى وكالة إعلامية محترفة تستخدم خدماتها أكثر من ألفي شركة إعلامية مما يزيد عن 120 دولة في العالم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا