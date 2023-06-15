حاسب لوحي من Honor ينافس حواسب سامسونغ وآبل بالسعر والمواصفات

بين أبرز الحواسب اللوحية التي تم الكشف عنها هذا العام، يأتي حاسب Honor Pad V8 الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة، وطرح للبيع بسعر منافس.

ويتميز الحاسب الجديد بهيكله الأنيق التصميم المصنوع من المعدن والبالستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، والذي أتى بأبعاد (252.1/163.6/7.4) ملم، ووزنه 485غ.

وحصل الحاسب على قلم Honor Pencil 3 الذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وعلى شاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 274 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Mediatek Dimensity 8020، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزود الجهاز بمنفذ USB Type-C، وتقنيات "بلوتوث 5.1"، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط، أما سعر نسخه فتبدأ من 240 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit