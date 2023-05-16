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المالية الروسية: هيئة الضرائب قد تتولى المسؤولية عن العملة الافتراضية في روسيا

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المالية الروسية: هيئة الضرائب قد تتولى المسؤولية عن العملة الافتراضية في روسيا
golden-island.net
صورة أرشيفية
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قد تُعيّن وزارة المالية الروسية هيئة الضرائب كجهة مسؤولة عن قطاع العملات الافتراضية.

أعلن ذلك أليكسي مويسييف نائب وزير المالية في مقابلة مع  صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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وقال إن تلك المسألة لا تزال على قيد البحث. وبموجب التوجيهات التي قد وضعناها فإن هيئة الضرائب ستتلقى معلومات من المواطنين عن محفظاتهم الإفتراضية وتحويلاتهم المالية.

وأشار إلى أن الهيئة  تتخذ الآن هذه الإجراءات في حق جميع أصحاب الحسابات الأجنبية. وسيكون من المنطقي الافتراض أن هيئة الضرائب هي التي ستقوم بتسيير تلك الأمور بحق المواطنين الروس.

وشدد نائب وزير المالية الروسي على أنه يجب تسجيل كل المعاملات التي تتحقق باستخدام محفظة العملة الافتراضية ويجب دفع الضرائب منها.

يذكر أن نائب وزير المالية الروسي أليكسي مويسيف أفاد نهاية أبريل الماضي بإن الشركات الروسية تخلت تماما عن الدولار في الحسابات والتسويات الدولية.

وقال: "لا توجد عمليا معاملات عابرة للحدود في  مقياس "روبل - دولار"، كما يمكنني القول إن "روبل- يورو" لا تزال قائمة  قليلا، لكنها  تنكمش لأنها تسبب خسائر".

وأوضح أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب منها تجميد الحسابات، والإجراءات التي تستغرق أسابيع، وعدم الرغبة في استخدام هذه العملة، لأنها قد لا تصل إلى المرسل إليه.

 المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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