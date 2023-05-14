"ChatGPT" جاهل في مجال الأدب الروسي!

لا تتمتع شبكة ChatGPT العصبية الاصطناعية بخبرات كافية في أعمال المؤلفين الروس المشهورين في الفلسفة والسياسة وفلسفة اللغة.

أعلن ذلك ألكسندر سيفولوبوف نائب رئيس مركز الكفاءات في مشروع المبادرة التكنولوجية القومية التابع لمركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات.

وقد تم تدريب نموذج اللغة لـ ChatGPT على كمية محدودة من النصوص باللغة الروسية، مما أدى إلى ظهور مشكلة نقص المعرفة لدى شبكة ChatGPT حول الأحداث التاريخية والأعمال الأدبية، والتي، من بين أمور أخرى، تدرس في روسيا كجزء من المناهج المدرسية.

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وأشار العالم الروسي إلى أن مكتبات البيانات المتوفرة لدى شبكة ChatGPT العصبية تتضمن عددا كافيا من المواد لضمان التواصل معها بدون ترجمة. لكن هناك مشكلة تنحصر في أنه استخدم في أثناء تدريبها حجم محدود للنصوص باللغة الروسية. ونتيجة لذلك صارت المنظومة تفتقر إلى معرفة عن تاريخنا وأدبنا، بما في ذلك المواد التي تتضمنها المناهج المدرسية الروسية.

ولا تمتلك منظومة ChatGPT أيضا قدرة كافية على الاختبار فيما يتعلق بأعمال المؤلفين الروس المشهورين في الفلسفة والسياسة وعلم اللغة والتاريخ.

وأعاد العالم الروسي إلى الأذهان أن ChatGPT تم تدريبها على أساس قاعدة البيانات التي بلغ حجمها 570 غيغابايت، ما يعتبر كمية كبيرة جدا، لكن ذلك لا يطال حجم المعرفة غير المتاح.

يذكر أن تطبيق الدردشة ChatGPT تم إطلاقه نهاية نوفمبر عام 2022 . وبمقدور نموذجه اللغوي GPT-3.5 الإجابة على أسئلة إضافية والاعتراف بأخطائه ومناقشة مقدّمات وأقوال خاطئة وتجنب الإجابة على أسئلة ليست في مكانها.

جدير بالذكر أن أكثر من 1000 خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم إيلون ماسك نشروا في مارس الماضي رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى فرض حظر على تدريب منظومات أقوى من GPT-4 لمدة نصف سنة، إذ أن العملية التي من الصعب السيطرة عليها في هذا المجال يمكن أن تهدد البشرية.

المصدر: تاس