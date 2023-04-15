مايكروسوفت تصلح عشرات الثغرات في أنظمة ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها عالجت مع تحديث "Patch Tuesday" الخاص بشهر أبريل الجاري عشرات الثغرات في أنظمة ويندوز، بعضها كان خطرا.

وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت إلى أن التحديث الأخير عالج 97 عيبا ومشكلة في أنظمة ويندوز منها 45 ثغرة أمنية تتعلق بالتعليمات البرمجية لتلك الأنظمة، كما تم تصحيح 20 مشكلة تتعلق بنظام الامتيازات، وعدد من الثغرات الأمنية التي كانت تستغل لاختراق الحواسب وبيانات الإنترنت.

ومن بين أخطر الثغرات التي عالجها التحديث ثغرة حملت رمز CVE-2023-28252، وتتعلق هذه الثغرة بنظام Windows Common Log File System Driver.

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وتبعا للخبراء فإن الثغرة المذكورة كان بالإمكان استغلالها للحصول على امتيازات في أنظمة ويندوز والتحكم بتلك الأنظمة.

كما علج تحديث "Patch Tuesday" الأخير عدة ثغرات مثل : CVE-2023-28287، وCVE-2023-28295، وCVE-2023-28285، وCVE-2023-28311، كان بالإمكان استغلالها في عمليات التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت.

المصدر: ixbit