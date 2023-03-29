شركة أمريكية جمعت مليارات الصور لوجوه البشر بشكل غير قانوني!

حذّرت بعض وسائل الإعلام من أن شركة Clearview الأمريكية تمكنت من الحصول على مليارات الصور لوجوه الناس بطريقة غير قانونية.

وتبعا لموقع AiNews فإن "Clearview التي تطور برمجيات التعرف على الوجوه جمعت حوالي 30 مليار صورة تتضمن وجوه البشر، ومعظم هذه الصور تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني".

ويحذر بعض الخبراء من "أن استخدام قوات الأمن والشرطة للصور التي جمعتها الشركة المذكورة في برامج التعرف على الوجوه قد يجعل أي شخص مشتبها به بارتكاب جرائم مختلفة".

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وبالرغم من أن قوات الشرطة وحفط القانون غالبا ما تتحفظ عن الحديث عن استعمال منظومات التعرف على الوجوه للقبض على المجرمين، وتقول أن هذه الأنظمة تستعمل للبحث عن أخطر المجرمين والإرهابيين فقط، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذه البرمجيات قد تستعمل أحيانا في أكثر التحقيقات شيوعا، والاستعانة بالصور التي يتم الحصول عليها من وسائل التواصل قد يؤدي إلى أخطاء في التحقيقات وتحديد غير صحيح للمذنب وحتى إلى اعتقالات غير قانونية.