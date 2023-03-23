جمهورية باشكيريا تكشف عن أول روبوت حلاب روسي الصنع

شهدت منطقة إغلينسكي في جمهورية باشكيريا الروسية، تدشين مزرعة حديثة فيها آلات حلب محلية الصنع، وأطلق عليها اسم "الساحر".

ويمكن لأحد هذه الروبوتات أن يحلب ما يصل إلى 70 بقرة في اليوم. وسيتم تطبيق تكنولوجيا الحلب الجديدة في مزرعة، إيفان ميزيوك، من منطقة البلطيق الروسية.

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وقد أصبحت المزرعة التابعة للمُزارع من منطقة البلطيق المزرعة الخامسة في باشكيريا، حيث تستعمل الروبوتات الحلابة. وتم تحقيق كل ذلك في إطار مشروع "الأعمال الصغيرة والمتوسطة" القومي في جمهورية باشكيريا.

يذكر أن لكل بقرة شريحة على ساقها تحتوي على جميع المعلومات عنها، وبينها: العمر، وعدد العجول ، وإنتاج الحليب، وعدد مرات الحلب. ويحدد الروبوت بنفسه مدة حلب بقرة معينة، وإذا لم يحن الوقت بعد للحلب، فإن الروبوت يسمح لها بالخروج. ويتم تحديد جودة الحلب محليا في مختبر صغير.

جدير بالذكر أن العملية برمتها تلقائية حيث تدخل البقرة الموقع بنفسها، ويتعامل الروبوت مع الضرع، ويضع الجهاز ويبدأ في الحلب. ثم تتم قراءة المعلومات وعرضها على الشاشة. ويمكنك أيضا الاتصال بالعملية والتحكم فيها عن بعد عبر هاتفك الذكي. ويشار إلى أن الأبقار لا تُحلب وفقا لجدول زمني محدد، بل وفقا لإيقاعها الحيوي. ويتم إطعامها بأعشاب من الحقول المحلية.

قال المزارع إيفان ميزيوك: "إننا نعمل في المنطقة منذ عام 2008، وطوال هذا الوقت نتطوّر بشكل تدريجي، ونطبّق التكنولوجيات المتقدمة، كما نقوم بتعبئة الحبوب في أكياس ونستفيد من تشغيل الروبوت، لأنه يساعدنا في تنفيذ عمليات كثيرة، ونعتبر بشكل عام أن التكنولوجيات لها المستقبل، وبالطبع، نحن بحاجة إلى فريق تقني يمكنه العمل بمعدات عالية التقنية. ونعمل الآن على تربية سلالة مكيّفة من المواشي بحيث تطلب قدرا أقل من العناية، ويكون حليبها غنيا بالبروتين".

المصدر:trmzk.ru