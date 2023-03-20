الصين تسجّل رقما قياسيا عالميا لأسرع توزيع للمفاتيح الكمومية

يقوم النظام الجديد بتوليد المفاتيح بسرعة 115.8 ميغابت في الثانية.

نجح العلماء الصينيون في تطوير نظام عالي السرعة لتوزيع المفاتيح الكمومية (QKD) التي يمكنها توليد مفاتيح بسرعة 115.8 ميغابت في الثانية، وذلك داخل ألياف بصرية قياسية يبلغ طولها 10 كيلومترات، الأمر الذي أصبح رقما قياسيًا عالميا جديدا في هذا المجال.

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أفادت بذلك يوم الأربعاء 15 مارس وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

يذكر أن السرعة القصوى لإرسال البيانات عادلت سابقا 10 ميغابت في الثانية. وأشار الأستاذ في الجامعة الصينية للعلوم والتكنولوجيا (USTC) إلى أن هذا التطور له أهمية كبيرة في التطبيق الواسع النطاق للاتصالات والشبكات الكمومية.

وقد تم إحراز هذا النجاح من قبل مجموعة من العلماء بقيادة عالمي الفيزياء الصينييْن بان جيانوي وشو فيهو من الجامعة الصينية للعلوم والتكنولوجيا، وشارك في المشروع أيضا متخصصون من معهد شنغهاي للدوائر الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات ومعهد "جينان" لتكنولوجيا الكم ومعهد هاربين للتكنولوجيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا