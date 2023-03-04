"إنستغرام" يتحقق من أعمار المستخدمين في عدة بلدان

أعلنت شركة "ميتا" أنها بدأت بتطبيق آليات التحقق من عمر مستخدمي "إنستغرام" في عدة بلدان إضافية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى انها كانت قد بدأت بتطبيق آليات التحقق من عمر مستخدمي "إنستغرام" سابقا في الولايات المتحدة، واليوم بدأت باختبار هذه الآليات بالنسبة لمستخدمي الشبكة في بعض بلدان أوروبا وفي كندا والمكسيك وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

ومن خلال الآليات المذكورة يمكن لمستخدمي "إنستغرام" تأكيد أعمارهم للقائمين على الشبكة من خلال 3 طرق، إما إرسال صور عن وثائق تثبت تاريخ الميلاد مثل الهوية الشخصية أو جواز السفر، أو من خلال تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه المستخدم وتتم معاينة المقطع بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من عمره، أما الطريقة الثالثة فتدعى "التحقق الاجتماعي"، ومن خلالها يقوم 3 مستخدمين من أصدقاء الشخص على "إنستغرام" بتأكيد عمره وإرسال هذه البيانات عبر استبيانات خاصة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستغرام" سيخزن بيانات التحقق التي يحصل عليها لمدة 30 يوم، وبعد معاينتها يتم حذفها للحفاظ على خصوصيتها وعدم تسربها.

ويرى القائمون على "إنستغرام" أن هذه الآليات قد تحمي المستخدمين وخصوصا المراهقين منهم من وصول منشورات أو بيانات غير مرغوبة أحيانا إلى متناولهم.

المصدر: incrussia.ru