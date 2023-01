لا مكان لـ"التفاحة" على مكتب الرئيس البيلاروسي

نشرت قناة تليغرام "Pool of the First" صورة فوتوغرافية لجهاز كمبيوتر من تصنيع شركة Horizont البيلاروسية تم وضعه على مكتب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وذلك بدلا من جهاز كمبيوتر Apple (تفاحة).

وتم التوقيع على الصورة بعبارة "لم تعد هناك "تفاحة" على طاولة الرجل الأول!". وقد عُرضت فكرة استبدال الكمبيوتر على الرئيس البيلاروسي من قبل المدوّن المحلي أنطون شباشوف، ووافق عليها ألكسندر لوكاشينكو.

وقد زار لوكاشينكو في 20 يناير الجاري معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية "بيلاروس الفكر" في مينسك حيث اطلع على جناح شركة "هوريزونت" المحلية. وقال الرئيس البيلاروسي إنه أصدر تعليماته بوضع مثل هذه الأجهزة على مكتبه بدلا من الجهاز الذي يحمل العلامة التجارية الغربية المعروفة.

يذكر أن ألكسندر لوكاشينكو كشف لأول مرة عن جهاز كمبيوتر محمول بيلاروسي الصنع في 1 سبتمبر 2022. ووفقا له، لا يزال هناك 12% فقط من المكونات المحلية الصنع، وقال آنذاك إنه قد ترتفع حصتها بحلول نهاية عام 2022 إلى 30-35%.

المصدر: لينتا.رو