عمار طبا: الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة لا يمكن حصرها بشركة أو دولة أو طرف واحد!

يتحدث عمار طبا، نائب رئيس هواوي للعلاقات العامة والإعلام في منطقة الشرق الأوسط، عن أهمية التحول الرقمي وخبرة هواوي في هذا المجال وأبرز التحديات التي تواجهها لمواصلة نهج الابتكار.

إليكم هنا مقابلة حصرية مع عمار طبا، يجيب فيها عن أبرز التساؤلات في هذا المجال.

1. تمتلك هواوي خبرة كبيرة وبصمة واضحة في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى كثيرة في العالم، ما رأيكم بواقع التحول الرقمي في الشرق الأوسط؟

توفر تقنية المعلومات والاتصالات فرصا كبيرة لتحديث النماذج الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتمكين التحول الرقمي وتعزيز أعمال وخدمات القطاعات المتخصصة والصناعات من خلال التركيز على الابتكار التقني. ويعتبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية من المقومات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي. وهناك العديد من دول المنطقة تتبنى نهجا ملائما لترقية استراتيجية الرقمنة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والاعتماد على خبرة الشركات المتخصصة في تنمية البنية التحتية الرقمية المستدامة وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في التكنولوجيا والاستفادة من التقنيات الحديثة لتلبية متطلبات السوق.

وتعتمد حكومات المنطقة على البنية التحتية الرقمية لتعزيز النظام الإيكولوجي التقني المحلي والمنصات التقنية لتنمية المؤسسات التقنية المحلية ونشر الرقمنة في مختلف القطاعات والصناعات. وتركز دول المنطقة حاليا على تعزيز استراتيجياتها الرقمية وتنفيذ الخطط والرؤى التنموية الاجتماعية والاقتصادية بالاستناد للتحول الرقمي ونشر أحدث الابتكارات التقنية. ونواصل في هواوي التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على التقنيات الرقمية. وساعدنا العديد من المؤسسات لتحقيق التحول الرقمي من خلال بناء أكثر من 1500 شبكة بالتعاون مع شركات الاتصالات لتوفير الاتصال لأكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

2. ما هي التقنية الأهم التي يعتمد عليها التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي اليوم؟

تسهم ابتكارات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة في تنمية الاقتصاد الرقمي. وهناك دول في المنطقة تعتبر في مقدمة دول العالم التي حققت خطوات مهمة على طريق التحول الرقمي. ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه تقنية الجيل الخامس، باتت تجربة بعض دول المنطقة في مجال الجيل الخامس مثالا يحتذى به على مستوى تطوير أعمال وخدمات قطاع الاتصالات وقطاعات أخرى، لا سيما عند دمج قدرات الجيل الخامس بتقنيات أخرى كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ونتوقع أن تستمر هذه الدول في ترسيخ مكانتها الرائدة في نشر الجيل القادم من تقنيات المعلومات والاتصالات بما فيها الجيل الخامس والنصف 5.5G الذي قدّمت هواوي خطة نشره عام 2020 وتم اعتماده رسميا 2021، وسيسهم في تمكين العديد من سيناريوهات الأعمال المستقبلية كإنترنت السيارات وإنترنت الأشياء والروبوتات والتصنيع وتنمية الاقتصاد الرقمي والارتقاء بشبكات الجيل الخامس لتوفير تجربة 10 غيغابت في الثانية ودعم 100 مليار اتصال وتعزيز الاعتماد على التقنيات الذكية، وبالتالي يعتبر من المقومات الأساسية لبناء العالم الذكي.

الحوسبة السحابية أيضا من المقومات الأساسية لتحقيق التحول الرقمي بتمكين التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها العالم الرقمي كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وقدمت هواوي للمنطقة استراتيجية الحوسبة السحابية بالاعتماد على نهج "كل شيء كخدمة"، حيث يتم توفير الاتصال لجميع الأجهزة وأجهزة الاستشعار والأشياء، واعتماد البنية التحتية والتطبيقات على المنصات السحابية. ومن المهم اليوم العناية بنهج نقل جميع التطبيقات إلى المنصات السحابية واعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور البيانات في اتخاذ القرارات التشغيلية على طريق اعتماد استراتيجية رقمية بالكامل لتلبية متطلبات العالم الذكي.

وتشهد هواوي كلاود تطورا متسارعا بفضل نشر المزيد من الخدمات. ومنذ تأسيس منصتها، أطلقنا 6،100 منتج سحابي وتعاونا مع 2.6 مليون مطور و28،000 شريك استشاري و9،000 شريك تقني لتطوير الخدمات. وفي الشرق الأوسط، توفر "هواوي كلاود" أكثر من 220 خدمة سحابية و210 حلول و19 مركز بيانات وتتعاون مع أكثر من 200 شريك محلي على توفير خدماتها في أكثر من 80 سوقا من أسواق المنطقة.

كذلك يؤدي الذكاء الاصطناعي دورا أساسيا في تعزيز قدرات الشركات وتحقيق التحول الرقمي وابتكار نماذج الأعمال المخصصة. كما يسهم في دعم التصنيع والخدمات وبقية القطاعات والارتقاء بالاقتصاد العالمي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية.

3. كيف يسهم الحفاظ على الأمن السيبراني بما يتماشى مع المعايير الدولية في نشر التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتعامل مع البيانات الضخمة؟

يجب ضمان أمن البيانات والشبكات لكي نتمكن من اغتنام الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. وهناك العديد من التحديات الناشئة على ضوء الارتفاع المتسارع لحجم البيانات الشخصية وبيانات الشركات الكبيرة التي يتم إنتاجها يوميا، والذي يؤدي بدوره لتزايد مخاطر الهجمات الإلكترونية.

الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة لا يمكن حصرها بشركة أو دولة أو طرف واحد. ويجب مواجهة التحديات الأمنية من خلال التعاون المشترك في مجال الابتكار التقني وتشارك المعلومات لتطوير المعايير ونظم التحقق وغيرها من الإجراءات المعتمدة على المستوى الدولي. وهواوي لديها خبرة واسعة في مجال الأمن السيبراني على المستوى العالمي ونالت ما يزيد عن 70 شهادة في الأمن الإلكتروني وتوفير الضمانات الأمنية المعتمدة دوليا. ونتعاون مع الشركاء الإقليميين على بناء الأسس المتينة للأمن السيبراني في دول المنطقة. وتعكس عضويتنا في مجموعة عمل أمان الجيل الخامس في فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي نهجنا التعاوني لضمان أمن الجيل الخامس وتحقيق "رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز التعاون المفتوح لمواجهة التحديات الأمنية".

ونالت هواوي مؤخرا جائزة "أفضل شركة تضمن الأمن السيبراني" في مؤتمر ومعرض الخليج للأمن السيبراني، وحققت هواوي قطر جائزة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية العالمية للأمن السيبراني 2022 في الأسبوع العربي الإقليمي للأمن السيبراني 2022 في مسقط. كما حققت هواوي جائزة "أفضل شركة للأمن السيبراني في العام الحالي" و"أفضل حل لأمن المؤسسات في العام الحالي" خلال النسخة الثالثة من سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني.

4. ما دور التركيز على تطوير التقنيات الخضراء والحياد الكربوني في تحقيق التحول الرقمي؟ وماذا حققت هواوي في مجال شبكات الاتصالات المستدامة؟

تواجه جهود القطاع التقني لمواصلة الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية تحديات متزايدة نتيجة لارتفاع حركة نقل البيانات بشكل كبير. ووفقا لبحث أجرته جهات مستقلة، من المتوقع أن تتزايد حركة البيانات الناتجة عن الخدمات الرقمية 13 مرة عما كانت عليه في عام 2020 بحلول عام 2030. وإذا لم يتم تحسين كفاءة الطاقة، سيزداد استهلاك الطاقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والانبعاثات الكربونية بـ2.3 مرة.

يعتمد الحياد الكربوني على خفض الكربون في مختلف مراحل الإنتاج وخفض كمية استهلاك الكهرباء وتعزيز الاعتماد على التقنيات الذكية في الإدارة الشاملة. وتتعاون هواوي مع الشركاء في المنطقة على تعزيز نسبة الكهرباء التي يتم توليدها بالاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتطوير الطاقة النظيفة والحفاظ على الطاقة والحد من الانبعاثات والنفقات التشغيلية.

تركز أعمال هواوي للطاقة الرقمية على خمسة مجالات هي الطاقة الكهروضوئية الذكية ومرافق مراكز البيانات ونظام mPower للسيارات الكهربائية ومحطات الطاقة وحلول الطاقة المتكاملة. وبحلول يونيو 2022، ساهمت حلول الطاقة الرقمية التي توفرها هواوي في توليد 588.5 مليار كيلو واط في الساعة من الطاقة النظيفة والحد من استهلاك الكهرباء بـ17 مليار كيلو واط في الساعة، حيث أدت هذه الجهود إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ290 مليون طن أي ما يعادل زراعة 390 مليون شجرة.

تسهم تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات بالإضافة لتحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار. وناقشت هواوي مؤخرا "الأثر التمكيني" لتقنية المعلومات والاتصالات في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر من خلال "تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة". وستسهم شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية في تحسين العمليات والحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. ومن الامثلة على ذلك إمكانية إيقاف تشغيل إنارة الشوارع الذكية ذاتيا عندما تتوقف حركة المرور، وكذلك غلق محطات الجيل الخامس اللاسلكية الأساسية تلقائيا عند توقف حركة نقل البيانات. وفي هذا الإطار، قدّم أعضاء قطاع قياس الاتصالات الدولي بالتعاون مع هواوي معيارا جديدا لقياس استهلاك الطاقة في الشبكة. وتمت الموافقة عليه كمعيار "طاقة كثافة الكربون في الشبكة" في 19 أكتوبر الماضي.

5. تعتبر المواهب التقنية من المقومات الأساسية في العصر الرقمي. كيف تسهم رعاية المواهب المحلية في تحقيق الأهداف والخطط والرؤى الوطنية لدول الشرق الأوسط؟

تنمية المواهب الرقمية في دول المنطقة أولوية قصوى في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة وارتباط استراتيجيات ورؤى دول المنطقة بالرقمنة، وبالتالي زيادة الطلب على مهارات تقنية المعلومات والاتصالات. لذلك، يجب الاهتمام بتعزيز استراتيجية رفع القدرات التقنية للشباب الموهوبين وتنمية مهارات الموظفين المتخصصين وجميع الأشخاص الذين يرغبون في الانخراط بعالم التكنولوجيا لتلبية متطلبات مستقبل العالم الرقمي.

نتعاون في هواوي مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات على تنمية النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية في كافة دول المنطقة. وتسهم مبادرات المسؤولية الاجتماعية مثل برنامج هواوي العالمي الأشهر من نوعه "بذور من أجل المستقبل" ومسابقة هواوي السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات وأكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات ومراكز الابتكار والمختبرات المشتركة، في إعداد الجيل القادم من القيادات التقنية وتحسين مهارات العديد من الشباب العرب سنويا لتمكينهم من العمل في القطاع التقني.

وحتى اليوم، أسست هواوي 167 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشارك أكثر من 3،500 طالب في برنامج بذور من أجل المستقبل الرائد، فيما نال أكثر من 40 ألف شخص شهادة معتمدة من الشركة. كما وفرنا التدريب لأكثر من 120 ألف موهبة من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، ونلتزم بمواصلة تنمية المواهب والتعاون المنفتح مع كافة شركائنا في هذا المجال.

6. على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها هواوي بسبب الحظر الأمريكي، يبدو أنكم ما زلتم واثقين بقدرتكم على مواصلة نهج التركيز على العملاء وتقديم مزيد من الابتكارات التي تلبي توقعاتهم. هل يمكن أن تحدثنا عن مصدر ثقتكم ورؤيتكم لمستقبل هواوي في المنطقة؟

تمكنت هواوي من مواصلة الابتكار بفضل التركيز على البحث والتطوير، حيث تستثمر في هذ المجال أكثر من 10% من إيراداتها السنوية. وبلغت استثماراتها 22.38 مليار دولار في عام 2021 أي ما يعادل 22.4% من إيرادات الشركة، ووصل إجمالي الانفاق على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشر الماضية لأكثر من 132.5 مليار دولار. وبحلول نهاية عام 2021، نالت هواوي أكثر من 110،000 براءة اختراع في أكثر من 45،000 عائلة من براءات الاختراع. وفي عام 2021، حققت المركز الأول في الإدارة الصينية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الأوروبي والمركز الخامس في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. كما جاءت في المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021. وكشفت تقارير "بانوراما براءات الاختراع" التي نشرتها جهات مستقلة أن هواوي من الشركات الرائدة في شبكات الجيل الخامس و"واي فاي 6" و"H.266". ولا شك بان الالتزام بالابتكار سيسهم في رفع كفاءة الأعمال والقدرة على مواجهة التحديات ومواصلة تحقيق القيمة المضافة للعملاء والشركاء والمجتمعات التي نعمل فيها.