"يوتيوب" يتيح فرصة جديدة لمستخدميه لجني الأرباح

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن القائمين على "يوتيوب" يطورون خدمات الموقع لتمكين المستخدمين من جني مزيد من الأرباح المادية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Shorts في "يوتيوب" بدأت بصورة اختبارية بتوفير ميزات التسويق الإلكتروني عبر مقاطع الفيديو القصيرة، إذ بات بإمكان صناع المحتوى عرض روابط البيع والأسعار عبر الخدمة للمشاهدين، الأمر الذي سيمنحهم فرصة جديدة لكسب الأموال.

وتتوفر هذه الميزات لعدد محدود من صناع المحتوى حاليا، ويمكن أن يستفيد منها مشاهدي Shorts في الهند والولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا، ويفترض أن تتاح لشريحة أوسع من مستخدمي يوتيوب خلال الأسابيع القادمة.

إقرأ المزيد

ويأتي طرح "يوتيوب" لهذه الخدمات في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن عائدات الإعلانات عبر هذه المنصة في الربع الثالث من هذا العام قد انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان القائمون على "يوتيوب" قد أشاروا في وقت سابق إلى أن صناع المحتوى ستكون لديهم فرصة لجني الأرباح عبر خدمات مقاطع الفيديو القصيرة في المنصة، وسيحصلون على 45% من عائدات الدخل في حال استوفوا بعض الشروط التي تتعلق بعدد المشتركين في قنواتهم وعدد مشاهدات الفيديوهات على تلك القنوات.

المصدر: 3dnews