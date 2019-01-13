اكتشاف سبب التدخين وإدمان الكحول في الدماغ

اكتشف علماء جامعة ورك (وارويك) البريطانية أن التغيرات الحاصلة في القشرة الجبهية الأمامية لدماغ الإنسان، تسبب ميله إلى التدخين والإدمان على تناول الكحول.

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وتفيد مجلة "eLife" بأن القشرة الجبهية الأمامية تعد جزء الدماغ الذي يساهم في اتخاذ القرارات، حيث تقع فوق محجر العين. ودرس علماء الأعصاب الآليات العصبية في هذا المجال، والتي تشكل أساس نوعين رئيسيين من الإدمان: التدخين وتناول الكحول.

ودرس الباحثون حالة 831 متطوعا شاركوا في "Human Connectome Project"، الذي يهدف إلى الحصول على وصف كامل للهيكل التشريحي والوظيفي للصلات العصبية في دماغ الإنسان. وقد تم التأكد من صحة النتائج بمقارنتها بنتائج دراسة أخرى شملت 1176 شخصا.

وبينت النتائج وجود اتصال وظيفي منخفض في القشرة الجبهية الجانبية المرتبطة بالسلوك الاندفاعي. أما الأشخاص الذين يعانون من الإدمان على الكحول فقد لاحظ العلماء لديهم وجود ارتفاع وظيفي في القشرة الجبهية الوسطية المرتبطة بنظام المكافآت.

المصدر: لينتا. رو