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اكتشاف طريقة جديدة لتحفيز المناعة لتدمير السرطان

الصحة

اكتشاف طريقة جديدة لتحفيز المناعة لتدمير السرطان
Gettyimages.ru
اكتشاف طريقة جديدة لتحفيز جهاز المناعة لتدمير الأورام
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اكتشف علماء الكلية الطبية بجامعة هارفارد بالتعاون مع علماء من جامعة بار-إيلان طريقة جديدة لتحفيز جهاز المناعة لمكافحة السرطان.

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وتفيد مجلة "Nature" بأن هذه الآلية في تنشيط جهاز المناعة هي أكثر فعالية في التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها. ومن أجل ذلك، يقترح العلماء حجب عملية إطلاق جينات شبيهة بالفيروسات في الخلايا. وقد رصد العلماء أن فعالية هذه الطريقة كانت أعلى في حالة سرطاني الرئة والجلد.

ويقول الباحثون: "اكتشفنا أنه عند حجب هذه الآلية، فإن جهاز المناعة يصبح أكثر حساسية للأورام".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأدوية المستخدمة في علاج السرطان، لا يمكنها تحفيز جهاز المناعة بالمستوى المطلوب لتدمير الأورام. أما الطريقة الجديدة لتنشيط جهاز المناعة، فتعطي الأمل في تجاوز هذه المشكلة.

ووفقا للباحثين، فقد أثبتت هذه الطريقة لأول مرة أن فقدان وظيفة الحمض النووي الريبوزي المعدلة للإنزيم "ADAR1" في خلايا الورم، يسمح بجعل هذه الأورام أكثر استجابة للعلاج المناعي.

المصدر: ميديك فوروم

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