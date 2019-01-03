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هل تطيل القهوة والكحول العمر إلى أكثر من 90 سنة؟

الصحة

هل تطيل القهوة والكحول العمر إلى أكثر من 90 سنة؟
Globallookpress Martina Katz/http://imagebroker.com/#/search/
القهوة والكحول تطيل العمر
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توصل علماء من جامعة كاليفورنيا إلى أن تناول الكحول والقهوة باعتدال يساعد على إطالة العمر إلى أكثر من 90 سنة.

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القهوة تطيل العمر
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وأثبت علماء الجامعة أن تناول جرعات صغيرة معتدلة من القهوة والكحول، له علاقة بإطالة العمر إلى أكثر من 90 سنة.

وبدأت هذه الدراسة تحت عنوان "90+" في أوائل عام 2003، بمشاركة مسنين، من أجل تحديد العوامل التي سمحت لهم بالاحتفال ببلوغهم التسعين من العمر واستمرارهم في الحياة.

وأخذ الباحثون بالاعتبار جميع العوامل والظروف المؤثرة في الصحة، وعلى هذا الأساس توصلوا إلى استنتاجاتهم.

علاوة على هذا، كان أكثر من 40% من الأشخاص الذين تجاوزوا التسعين من العمر يعانون من خرف الشيخوخة و80% منهم يعانون من إعاقة ما، وكانت هذه الظاهرة منتشرة بين النساء أكثر من الرجال.

المصدر: ميديك فوروم

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