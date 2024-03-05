 
مباشر

ما هي فوائد العدس؟

الصحة

ما هي فوائد العدس؟
ar.wikipedia.org
العدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3fl

تنصح الدكتورة جانا تيخانيتشيفا خبيرة التغذية بإضافة العدس إلى النظام الغذائي لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، بما فيها البروتين والألياف، ما يجعله وجبة مشبعة للغاية.

إقرأ المزيد
مواد غذائية بديلة للحوم
مواد غذائية بديلة للحوم


وتشير الخبيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك للبقوليات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على الحديد وفيتامين B1 وأحماض أمينية والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وأحماض أوميغا- 3 وأميغا-6 الدهنية.

وتقول: "يوصى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وداء السكري بتناول العدس لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. كما تساعد الاستروجينات النباتية الموجودة في العدس في الحفاظ على صحة المرأة. ولتناول البقوليات عموما تأثير مفيد على عمل القلب والأوعية الدموية، ما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويؤثر إيجابيا في وظيفة الأمعاء ومنظومة المناعة".

وتوصي الخبيرة بتناول البقوليات 2-3 مرات في الأسبوع.

المصدر: gazeta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا