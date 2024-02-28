تعاون روسي هندي مشترك في ابتكار شبكة عصبية لتشخيص جدري القرود

ابتكر المتخصصون من جامعة بطرسبورغ الحكومية الكهروتقنية مع خبراء من الهند نظاما يقوم على شبكة عصبية مدربة للمساعدة في التعرف على مرضى جدري القرود بناء على الصور الفوتوغرافية.

وقال غيورغي إيفيمينكو، الباحث في قسم الأتمتة والتحكم في العمليات بجامعة بطرسبورغ الحكومية الكهروتقنية: "لقد قمنا بالتعاون مع الزملاء من الهند بتدريب شبكة عصبية اصطناعية على تحديد ما إذا كان المريض مصابا بجدري القرود أم لا بناء على صور فوتوغرافية لمناطق الجلد المصابة. وهذا المرض خطير للغاية، ويمكن أن يؤدي تشخيصه المتأخر إلى عواقب وخيمة على الجسم والمجتمع ككل، وإن تطويرنا سيجعل من الممكن اكتشاف جدري القرود بسرعة في المراحل المبكرة، ولا نحتاج إلا إلى هاتف ذكي".

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وذكر الباحث أن منظمات الصحة الدولية سجلت انتشارا عالميا لمرض جدري القرود في عامي 2022-2023، وهو مرض معد ونادر. وكقاعدة عامة، ينتشر في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا، ولكن منذ ربيع عام 2022 بدأ تسجيل حالات الإصابة في بلدان بعيدة عن هذه المناطق، لذلك فإن اكتشاف الأعراض المبكرة للمرض سيساعد في تقليل خطره وانتشاره.

ويتيح هذا النموذج من الشبكة العصبية فرصة التقاط، في أثناء الفحص الأولي للمريض، صورة فوتوغرافية للمنطقة المصابة من الجلد على هاتفه الذكي، وبعدها يقوم بتحليل الصورة. كما يتيح النموذج الذي تم تطويره إمكانية التعرف على المرض بدقة تصل إلى 93.4%. وإن الدقة العالية والتكاليف المنخفضة تجعل طريقة التشخيص هذه مفيدة بشكل خاص للرعاية الصحية الأولية في المناطق التي يوجد بها عدد قليل من الأطباء والأجهزة التقنية الضعيفة. ويعتزم العلماء تطوير النظام بشكل أكبر، وزيادة دقته وتطوير تطبيق إلكتروني محمول قابل للتنفيذ الشامل واختبار الشبكة العصبية.

المصدر: تاس