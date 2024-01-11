منتجات غذائية لتحسين عمل الدماغ

لتحسين الذاكرة والتفكير وضمان صحة الدماغ لسنوات عديدة، يجب بالإضافة إلى تدريبه، تناول أطعمة مفيدة وصحية.



ويشير الخبراء إلى أنه لا يوجد منتج واحد أو حبوب قادرة على منع التدهور المعرفي، بل يجب تغيير النظام الغذائي بأكمله. كما أن الأطعمة الأكثر فائدة للدماغ هي نفسها التي تحمي القلب والأوعية الدموية أيضا.

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ومن بين المنتجات التي تؤثر إيجابيا في عمل الدماغ والقلب والأوعية الدموية، وفي مقدمتها الخضار الخضروات الورقية المحتوية على فيتامينات K وB6 وB12 واللوتين والبيتا كاروتين وحمض الفوليك، مثل الملفوف والسبانخ والقرنبيط تبطئ انخفاض القدرات المعرفية. كما تساعد الثمار الطازجة والمجمدة على تحسين الذاكرة، لأنها غنية بالفلافونويدات والصبغات النباتية الطبيعية.

ومن المفيد جدا تناول الأسماك الدهنية بانتظام، لأنها أفضل مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة. بالإضافة إلى أنها تخفض بيتا أميلويد في الدم، التي تشكل في حالة مرض ألزهايمر جلطات في الدماغ. وينصح الخبراء بتناول سمك السلمون وسمك القد على الأقل مرتين في الأسبوع.

وبالإضافة إلى ذلك من أجل الأداء الجيد للقلب والدماغ، يعتبر الجوز ضروريا باعتباره مصدر للبروتين النباتي والدهون الصحية والزيوت النباتية. كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات باعتدال، لأنها تحفز إنتاج الأنسولين، التي يؤدي تناولها بكميات زائدة إما إلى نشاط عقلي مفرط أو النعاس والتعب.

المصدر: Gazeta.Ru