تشنج الساق الذي يحدث أثناء الحركة قد يدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!

لا يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ظهور الأعراض إلا نادرا، ما يعني أن العديد من الأشخاص لا يدركون أنهم يعيشون مع هذه الحالة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك مؤشرات - خاصة إذا كانت الحالة تتطور على مدى فترة طويلة من الزمن.

وتشرح عيادة كليفلاند: "بمرور الوقت، يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات داخل الأوعية الدموية. ويسمى تراكم اللويحات هذا بتصلب الشرايين. ويواجه الأشخاص المصابون بتصلب الشرايين خطرا أكبر للإصابة بالعديد من الحالات الطبية المختلفة. وهذا لأن الأوعية الدموية تقوم بعمل مهم في جميع أنحاء جسمك. لذلك عندما تكون هناك مشكلة في أحد الأوعية الدموية، يكون هناك تأثير مضاعف".

وهناك مثال على ذلك يتمثل في مرض الشريان المحيطي، والذي يحدث عندما يحدث تصلب الشرايين في ذراعيك أو ساقيك.

ووفقا للعيادة، فإن إحدى علامات ذلك هي حدوث تقلص في ساقك عندما تتحرك.

وتقول العيادة: "مرض الشريان المحيطي خطير لأنه غالبا لا يسبب أي أعراض. وقد تبدأ أخيرا في الشعور بالأعراض عند انسداد الشريان المحيطي بنسبة 60٪ على الأقل. كما تشمل إحدى الأعراض الرئيسية العرج المتقطع. وهذا هو تشنج الساق الذي يبدأ عندما تتحرك ولكن بعد ذلك يتوقف عند الراحة. إنها علامة على انخفاض تدفق الدم الناجم عن اللويحات المتنامية في الشريان".

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وتصف NHS هذا الإحساس بأنه "ألم مؤلم" في ساقك عند المشي. ويمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد، وعادة ما يختفي بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك. وغالبا ما تتأثر كلا الساقين في الوقت نفسه، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة.

وتشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي ما يلي:

- تساقط الشعر في ساقيك وقدميك.

- خدر أو ضعف في الساقين.

- أظافر هشة بطيئة النمو.

- تقرحات (تقرحات مفتوحة) على قدميك ورجليك لا تلتئم.

- تغير لون الجلد على ساقيك.

- بشرة لامعة.

- عند الرجال، ضعف الانتصاب.

- تقلص عضلات ساقيك (هزال).

المصدر: إكسبريس