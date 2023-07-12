روسيا..الأطباء ينقذون يد طفلة تعرضت لهجوم أسد ويستعيدون وظائفها

تمكن أطباء مستشفى الأطفال بجامعة بيروغوف الطبية بموسكو خلال عشر سنوات من إصلاح يد طفلة هاجمها أسد في حديقة حيوانات تامبوف واستعادة وظائفها.



وقد بذل الأطباء جهودا كبيرة من أجل استعادة كامل وظائف يد الطفلة، بعد أن كانت مصابة بجروح وكسور ورضوض عديدة نجمت عن تعرضها لهجوم أسد في حديقة الحيوانات بمدينة تامبوف. والأكثر من ذلك أزالوا باستخدام أشعة الليزر جميع الندب الجراحية وأعادوها إلى شكلها الطبيعي.

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ويذكر أن عمر هذه الطفلة عند وقوع الحادث كان أربع سنوات، نقلت بعدها إلى المستشفى المحلي وبعد ثلاثة أيام إلى مستشفى الأطفال التابع لجامعة بيروغوف الطبية بموسكو، حيث بقيت 12 يوما في وحدة العناية المركزة تمكن الأطباء خلالها من الحفاظ على اليد.

ومن أجل إستعادة وظائف اليد، عمل الأطباء مدة عامين على إعادة بناء المناطق المتضررة وتجبير الكسور، ما سمح لهم باستعادة عمل المفاصل والعظام، ومن ثم استعادة وظائف اليد.

وشملت المرحلة الثانية الطويلة إجراء عمليات التجميل واستعادة بنية الأنسجة تدريجيا، وحينها بدأت الطفلة تحرك يدها المتضررة بصورة محدودة بسبب التقفع (الانكماش) الناجم عن الندب، ما منعها من رفع يدها تماما.

press service of the children's clinical hospital

وعموما خضعت هذه الطفلة لـ11 عملية تجميل وترميم في المستشفى بالتزامن مع إعادة التأهيل من إجل إعادة وظائف اليد بكاملها.

والآن اعلن الأطباء عن انتهاء جميع العمليات الجراحية، ولم يبق سوى جلسات علاج بأشعة الليزر لإزالة الندب الكبيرة والواضحة.

وأكد الأطباء أن الطفلة بحالة صحية جيدة ويمكنها القيام بجميع الأعمال وحتى ممارسة الرياضة.

المصدر: فيستي. رو