أطباء روس ينقذون بأعجوبة حياة سيدة اخترقت حربة رقبتها

تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة سيدة بأعجوبة بعد أن اخترقت رقبتها حربة مخصصة لصيد السمك.

أصيبت السيدة في حادثة غريبة شهدها أقصى الشرق الروسي، حيث أطلق جار مجرم حربة مخصصة لصيد السمك عليها فاستقرت في رقبتها بعد أن خرقتها من الجانبين.

وتمكن فريق من الأطباء من إخراج الحربة من رقبة السيدة، التي تعرضت غدتها الدرقية لأضرار.

وبحسب وزارة الصحة، رغم الإصابة وبقاء الحربة عالقة في رقبتها التزمت السيدة الهدوء ما جعلها تتجنب مزيدا من الأضرار والنزيف.

وأكد اللأطباء أن مثل هذه الإصابة قاتلة، إلا أن الحربة رغم اختراقها للرقبة لم تهتّك أعضاء المصابة الحيوية مثل الأوردة الدموية والقصبة الهوائية، واقتصر ضررها على إتلاف غدتها الدرقية بشكل جزئي.

المصدر: نوفوستي