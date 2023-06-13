بوتين يوقع على قانون جديد لتنظيم بيع وتداول منتجات التبغ في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على قانون جديد سينظم عملية إنتاج وتداول منتجات التبغ والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين على الأراضي الروسية.

وتبعا لوسائل الإعلام الروسية فإن القانون الجديد ينص على تنظيم شامل لإنتاج وتداول منتجات التبغ، ومنتجات التدخين التي تحتوي على النيكوتين والمواد الخام اللازمة لإنتاجها.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن قطاع الصناعة في روسيا يخسر ما يعادل 90 مليار روبل بسبب صناعة السجائر ومنتجات التبغ المقلدة، لذا فإن القانون الجديد يهدف إلى تصحيح الوضع في هذا المجال.

وينظم القرار الجديد عمليات ترخيص الأنشطة المتعلقة بمجال إنتاج التبغ وتداوله في روسيا، والمتطلبات المتعلقة بمعدات الإنتاج، وتنظيم عمليات المحاسبة القانونية في تلك المجالات، ووضع آلية جديدة موحدة للملصقات الخاصة بمنتجات التبغ والتدخين، وستتولى هذه المهمات الهيئات المسؤولة حاليا عن الرقابة والإشراف على المنتجات الكحولية.

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وينص القانون الجديد أيضا على مصادرة المعدات التي يتم استخدامها لإنتاج التبغ بشكل غير قانوني، والمنتجات التي صنعت من خلالها، وضمن إطار قرارات ستصدر عن المحاكم المختصة.

سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023، واعتبارا من 1 مارس 2024 ، سيصبح إلزاميا ترخيص وإنتاج وتخزين وتوريد منتجات التبغ، وكذلك المواد الخام اللازمة لإنتاجها.

المصدر: وكالات روسية