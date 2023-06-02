عالم روسي في الفسيولوجيا العصبية يوضح لماذا ازدادت حالات إصابة الروس بالتصلب المتعدد

أوضح عالم الفسيولوجيا العصبية فاغان سركيسيان لماذا بدأ الروس يعانون أكثر من التصلب المتعدد.

فقد ربط العالم زيادة الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد بفيروس "كورونا".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن في وقت سابق أن عدد المواطنين الروس المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد ازداد في غضون عاميْن بنسبة 18٪ ليصل إلى 6800 شخص.

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وعزا عالم الفسيولوجيا العصبية د. فاغان سركيسيان، هذه الزيادة إلى وباء عدوى الفيروس التاجي، مشيرا إلى أن الأطباء يواصلون مراقبة أصدائه عند المرضى.

وقال إنه توجد أدلة على أن " كوفيد – 19" يؤثر على الجهاز العصبي، فهناك تلف في الخلايا العصبية والأنسجة العصبية، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إزالة مادة الميالين من الألياف ويسبب أعراض التصلب المتعدد.

وأضاف قائلا:" لا توجد حتى الآن دراسات حول وجود علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا والتصلب المتعدد، لكن الأطباء اكتشفوا هذه العلاقة، وأشاروا إلى أنه يمكن أن يمر وقت طويل بين لحظة الإصابة بفيروس "كورونا" وظهور الأعراض الأولى للتصلب العصبي المتعدد.

وهناك سبب آخر محتمل، أشار إليه سركيسيان، وهو التحضر، وقال إن الازدحام وكثرة الناس في المدن يؤديان إلى زيادة مستويات القلق والإجهاد، الأمر الذي غالبا ما يحفّز الإصابة بالتصلب المتعدد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا