أخصائية روسية للتغذية العلاجية تتحدث عن فيتامينات يستحسن تعاطيها قبيل اجتياز امتحانات مهمة

نصحت أخصائية التغذية غوسوداريفا بتناول فيتامين (أوميغا 3 ) لتحفيز الذاكرة قبيل اجتياز امتحانات مهمة.

صرحت أخصائية التغذية العلاجية آنا غوسوداريفا في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru الإلكترونية أن تعاطي فيتامين (أوميغا 3)، وفيتامين Q10، وإضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات "B" والمغنيسيوم إلى النظام الغذائي، كل ذلك يساعد على تعبئة الدماغ، مما يساعد بدوره على عدم الشعور بـ"الجنون" بسبب القلق في فترة ما قبل الامتحانات.

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وقالت إن فيتامين (أوميغا 3) يساعد في التغلب على الإثارة المفرطة والتوتر العصبي. أما فيتامين Q10 فينتج الطاقة للميتوكوندريا، بصفتها محطة كهربائية للخلايا، من شأنها تحسين الوظائف الإدراكية، كما أوصت بتلقي دورة حمامات بملح المغنيسيوم لإزالة التوتر العصبي.

وأوصت الأخصائية في بيولوجيا الأعصاب ليزا جينوفا بتحسين وظائف الدماغ عن طريق تناول الأسماك الدهنية وصفار البيض، كما أوصت بتناول أطعمة أخرى غنية بالفوسفوليبيد ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

وأوضحت عالمة النفس روسلانا زافاليخينا كيف يجب تحفيز الطفل على التعلم نهاية العام الدراسي. وقالت في حديث أدلت به للقناة التلفزيونية الروسية الخامسة: "بدلا من التركيز على الدرجات، يجب تطوير تطلع الطفل إلى المعرفة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا