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وفاة 4 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب قطرات عين ملوثة

الصحة

وفاة 4 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب قطرات عين ملوثة
Globallookpress Jochen Tack
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أعلنت المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض والوقاية منها أن 4 أشخاص توفوا وفقد 14 آخرون بصرهم جراء استخدامهم قطرات عين ملوثة.

وقال المراكز في بيان لها، يوم الجمعة أن التحقيق الذي أجرته السلطات الصحية الأمريكية كشف أن الكثيرين استخدموا قطرات العين EzriCare Artificial Tears.

وكشف التحقيق عن تلوث قطرات العين بالبكتيريا.

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وحتى 15 مايو الجاري تم رصد 81 حالة إصابة بالزائفة الزنجارية، ومنها 14 حالة فقدان البصر و4 حالات تطلبت استئصال العين، و4 وفيات.

وفي يناير الماضي دعت السلطات لوقف استخدام قطرات العين المذكورة.

وفي فبراير أعلنت شركة "غلوبال فارما" المنتجة لقطرات العين هذه، عن سحب منتجاتها بتوصية من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، التي تقوم بالرقابة في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي

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