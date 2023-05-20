أربعة أطعمة يجب إضافتها إلى وجبة الإفطار للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطيرة محتملة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل متعددة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعد النظام الغذائي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة من بين الأسباب الرئيسية.

وبالطريقة نفسها التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن لأخرى أن تخفضه.

وقد تحدثت روزي مارتن، أخصائية التغذية المسجلة في Plant Based Health Professionals، إلى موقع "إكسبريس" حول الأطعمة التي يجب إضافتها إلى الوجبة الأولى في اليوم للمساعدة في صحة قلبك.

وقالت: "الإفطار هو فرصة مثالية للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المعززة للصحة قبل أن تبدأ يومك. لكن هل تعلم أن اختيارك لوجبة الإفطار يمكن أن يكون إما زيادة أو خفض ضغط الدم والكوليسترول".

الشوفان

أوضحت مارتن: "يوفر الشوفان أليافا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، ولضمه الى نظام غذائي صحي تأثير في خفض الكوليسترول. فبيتا جلوكان يشكل مادة هلامية في أمعائك ترتبط بالكوليسترول وتمنع إعادة امتصاصه. وتحتاج إلى ثلاثة غرامات يوميا للحصول على تأثير خفض الكوليسترول، الذي يمكنك الحصول عليه من حصص قليلة من الشوفان أو الشعير كل يوم. 30 غرام من العصيدة في الصباح طريقة مثالية للبدء".

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فول الصويا

وقالت: "تم العثور على أطعمة الصويا، مثل حليب الصويا ولبن الصويا والتوفو وفول إدامامي، لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لدعم صحة قلبك، لماذا لا تستخدم حليب الصويا في الشوفان، أو تضيف بعض زبادي الصويا إلى الفواكه على الإفطار. يمكنك حتى تجربة بعض التوفو المخفوق مع وجبة الإفطار المطبوخة".

فواكه وخضروات

قالت مارتن: "يوفر الإفطار فرصة رائعة لزيادة تناولك للفواكه والخضروات. وتساعد إضافة المزيد من النباتات إلى طبقك على تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة، فضلا عن توفير المزيد من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة. يمكنك إضافة التوت أو الموز إلى العصيدة، أو إضافة بعض الطماطم أو السبانخ أو الفطر إلى وجبة الإفطار المطبوخة".



المكسرات

وأضافت: "المكسرات مفيدة لصحة القلب لما تحتويه من دهون صحية، معروفة باسم الدهون غير المشبعة، وهي مفيدة لخفض نسبة الكوليسترول. التوصية هي اختيار 30 غراما من المكسرات النيئة وغير المملحة، والتي يمكن أن تشمل اللوز والجوز والكاجو وغيرها. ويمكنك رش القليل من المكسرات أو البذور على وجبة الإفطار لزيادة تناولك للدهون الصحية للقلب".

المصدر: إكسبريس