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طبيب روسي يوضح ما إذا كان البعوض ناقلا للفيروس التاجي

الصحة

طبيب روسي يوضح ما إذا كان البعوض ناقلا للفيروس التاجي
Globallookpress Larry West/FLPA
صورة تعبيرية
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يسأل الكثيرون عما إذا كان البعوض يحمل الفيروس التاجي المستجد، وهل يمكنه نقل الفيروس ونقل العدوى للناس؟

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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني ردا على هذه الاسئلة، إلى أن البعوض يمكن فعلا ان يحمل مسبب الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك وبعض أنواع التهابات الدماغ، ولكنه لا يمكن أن يكون ناقلا للفيروس التاجي المستجد.

ويقول: "البعوض لا يحمل الفيروس التاجي وفيروسات الإنفلونزا، بل فقط تلك الأمراض التي تحتاج إلى جسم البعوض ليس فقط كحامل لها، بل وأيضا حيث يمكنها التطور".

ووفقا له، البعوض لا ينقل أيضا فيروس نقص المناعة البشرية.

المصدر: فيستي. رو

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