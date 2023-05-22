أمراض القلب قد تكون سبب الحرقة والتهاب الحلق

أعلن الدكتور مكسيم ماسكين، اخصائي الغدد الصماء، أن أمراض القلب والأوعية الدموية غالبا ما تختبئ خلف أعراض أمراض لا يمكن للشخص غير المختص ربطها بالقلب.





ويشير الأخصائي في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الأعراض غير النمطية لمشكلات القلب يمكن أن تكون طنين الأذن ورؤية ذباب أمام العين. كما يمكن أن يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي إذا لم يعالج قد يؤدي إلى قصور القلب واحتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية. كما يمكن أن يشير الغثيان والدوخة والأرق إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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ويقول: "يجب أن يدعو الشخير بصوت عال مع انقطاع التنفس، نوبات حبس التنفس المتكررة لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر للقلق. لأنه أثناء توقف التنفس، لا تحصل خلايا الجسم على كمية الأكسجين اللازمة، ما يؤدي إلى تطور نقص الأكسجة. ونتيجة لذلك ، يزداد الحمل على الأوعية الدموية والقلب، ما قد يتطور إلى عدم انتظام ضربات القلب وحدوث جلطة دماغية واحتشاء عضلة القلب".

ووفقا له، من الإشارات المقلقة الأخرى التي تشير إلى مشكلات في القلب: ألم حاد في الفكين والم حاد في الأسنان أو الحلق، وقد تكون هذه علامة على الذبحة الصدرية.

ويقول: "يطلق على هذا الألم الرجيع (الألم المشع)، وهو انتشار النبضات العصبية من عضو مريض عبر الألياف العصبية إلى الأعضاء السليمة. فمثلا في حالة الذبحة الصدرية لا يشعر المصاب بعدم الراحة في الصدر ولا يشكو من ألم في الجانب الأيسر من القفص الصدري، ولكنه يشكو من ألم في الذراع الأيسر والكتف وتحت عظم اللوح والفك السفلي وحتى في الحلق".

ويشير الأخصائي، إلى أن أعراض أمراض القلب تظهر أحيانا على شكل تسمم أو اضطراب في الجهاز الهضمي. أو ألم في المعدة. وهذا ألم مشع حيث يشكو الشخص من ألم في المعدة، ولكن في الواقع مصدره القلب.

ويقول: "إن الفرق الرئيسي بين أعراض أمراض القلب والحرقة والتهاب المعدة، هو أن الألم يظهر بغض النظر عن تناول الطعام ووضع الجسم. ففي حالة النوبة القلبية يكون الألم عبارة عن ضغط ولن تساعد مضادات التشنج أو ادوية مضادة للحرقة".

ووفقا له، يمكن أن يشير ورم شحمي في الوجه او الرقبة أو اليد إلى مشكلات في القلب، وقد تشير إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي.

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ويقول: "إذا كانت الدهون تهضم بصورة غير صحيحة يرتفع تركيز الكوليسترول "الضار" في الدم، الذي يلتصق بجدران الأوعية الدموية ويكون لويحات تصلب الشرايين، ما يؤدي لاحقا إلى الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. لذلك عند تكرر ظهور هذه الأورام الشحمية يجب مراجعة الطبيب الأخصائي".

ويمكن أن يكون السعال المستمر من دون سبب إشارة إلى مشكلة في القلب، مثل قصور القلب الذي يصاحبه نقص امداد جميع أعضاء الجسم بما فيها الرئتتن بالدم، ما يؤدي إلى ضعف عملها وتراكم السوائل فيها. وبسبب ذلك يصاب الشخص بسعال جاف من دون بلغم، كما يشعر الشخص بضيق في التنفس ويتحول لون اللسان والشفتين والأصابع إلى اللون الأزرق وتنتفخ الأوردة في الرقبة وهذا السعال يشتد في حالة الاستلقاء.

المصدر:Gazeta.Ru