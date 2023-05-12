الشخير يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ما بعد "كوفيد-19"

اكتشف أطباء أمريكيون أن الشخير ومشكلات التنفس الأخرى أثناء النوم تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ما بعد "كوفيد-19" بحوالي 75 بالمئة وبصورة خاصة بين النساء.





توصلت حنا ماندل كبيرة الباحثين في جامعة لانغون في نيويورك وفريقها العلمي إلى هذا الاستنتاج خلال تحليل بيانات أكثر من مليوني شخص جمعت ضمن مشروع RECOVER الذي استهدف إجراء دراسة شاملة لعواقب الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وتضمنت هذه البيانات أيضا معلومات عن انقطاع التنفس أثناء النوم واضطرابات النوم الأخرى لدى الأشخاص الذين أصيبوا بمرض "كوفيد-19".

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وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التنفس أثناء النوم، يزداد خطر اصابتهم بمتلازمة ما بعد "كوفيد-19" بنسبة 75 بالمئة. وهذا يلاحظ بصورة خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والسمنة.

واتضح للباحثين أن متلازمة ما بعد "كوفيد-19" اكثر انتشارا بين النساء (89 بالمئة أعلى من المعدل) في حين كانت بين الرجال أقل (59 بالمئة). ووفقا للباحثين يعود السبب إلى ان النساء أكثر عرضة للإصابة باشكال حادة من توقف التنفس أثناء النوم.

وتقول ماندل: "ستساعد هذه النتائج الأطباء على تحديد المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد الذين يحتاجون إلى متابعة حالتهم الصحية عن كثب مستقبلا. وفي المقابل، يجب تطعيم الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وإذا أصيبوا بـ "كوفيد-19" عليهم طلب المساعدة الطبية فورا ومراقبة ظهور الأعراض المحتملة لمتلازمة ما بعد كوفيد".

المصدر: تاس