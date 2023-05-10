طبيب روسي يوضح ما يجب عمله لإبطاء الخرف المحتمل

أعلن البروفيسور فلاديمير بارفيونوف أخصائي طب الأعصاب، أن هناك العديد من الخيارات غير الدوائية لإبطاء الضعف الإدراكي.



ويشير البروفيسور في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن من بين هذه الخيارات إعادة النظر بالنظام الغذائي ومكملات الفيتامينات والنشاط الفكري والبدني المنتظم.

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ويقول: "قبل كل شيء يجب العمل والاستمتاع به. وكذلك ممارسة نشاط بدني كاف والحفاظ على وزن طبيعي ومعالجة الأمراض بصورة صحيحة (ارتفاع مستوى ضغط الدم، داء السكري وغيرها)، والتمتع بالحياة والتعامل مع الإجهاد".

ووفقا له، يجب على المريض تطبيع مستوى ضغط الدم والسكري وكذلك علاج الرجفان الأذيني الذي يعتبر عاملا من عوامل تطور المشكلات الإدراكية.

ويقول " يجب أن يمارس النشاط الفكري والبدني بصورة منتظمة. وفي حالة الاكتئاب يمكن استخدام العلاج النفسي بتناول أدوية مضادة للاكتئاب.كما يجب التحقق من مستوى الفيتامين В12".

وإذا كان الشخص يعاني من ضعف الذاكرة بسبب نقص فيتامين В12 فيمكنه تعويض هذا النقص خلال شهر واحد. ووفقا له يلاحظ نقص فيتامين В12 لدى النباتيين والمصابين بداء السكري الذين يتناولون دواء الميتفورمين. كما يمكن ان يحصل نقص في مستوى هذا الفيتامين بسبب مشكلة في امتصاصه وغير ذلك.

ويقول: "يجب ممارسة النشاط البدني على الأقل 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع. ويمكن ان يكون هذا النشاط مجرد ممارسة المشي. مع العلم أنه كلما زاد النشاط البدني كان ذلك أفضل".

المصدر: Gazeta.Ru