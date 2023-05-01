التحقيق في "علاج معجزة جديد لتخفيف الوزن" بسبب مخاوف تتعلق بالسرطان!

يجري التحقيق في علاج وصف بالمعجزة لفقدان الوزن، بسبب مخاوف من أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وكشفت MailOnline أن رؤساء الصحة طالبوا بإطلاق دراسات لرصد أي ارتباط محتمل بسرطان الغدة الدرقية وسرطان البنكرياس.

وكشفت بيانات تجربة هذا الأسبوع أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتناولون tirzepatide فقدوا - في المتوسط - 34.4 رطلا (15.6 كغم) بعد 72 أسبوعا. وتبنوا جميعا أسلوب حياة أكثر صحة أثناء أخذ جرعة مرة واحدة في الأسبوع.

وتريد الشركة التي تصنع الجرعة، الملقبة بـ "كينغ كونغ" لأدوية إنقاص الوزن، الحصول على الموافقة عليها كدواء محدد لإنقاص الوزن في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

واجتاز Mounjaro، نسخة ذات علامة تجارية من المكون القوي، بالفعل جميع العقبات التنظيمية لعلاج مرض السكري من النوع 2.

ويعمل العلاج مرة في الأسبوع عن طريق محاكاة بعض الهرمونات الطبيعية التي تثبط الشهية. وهو أحدث دواء من نوعه يدخل السوق بعد Wegovy. ولكنه، مثل الأدوية الأخرى، يخضع أيضا للعين الساهرة لرؤساء الصحة الأوروبيين.

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وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الأبحاث التي أجريت على القوارض تشير إلى أن الهرمونات الاصطناعية المعبأة في tirzepatide يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC).

وعلى هذا النحو، فقد قضت بضرورة إجراء دراسة مراقبة للمرضى الذين يتناولون الدواء لاستكشاف احتمالية زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.

وقالت إنه "لتقييم الارتباط المحتمل، من المقرر إجراء دراسة مراقبة لرصد الإصابة السنوية لـ MTC وكذلك لتحديد أي زيادة تتعلق بـ tirzepatide".

ومن المقرر إجراء تجربة مراقبة مماثلة لسرطان البنكرياس، لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يوجد دليل حاليا على وجود صلة.

ومع ذلك، في حين أن التحذير من احتمال ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان، أشارت EMA إلى أنه لا توجد حاليا "آلية معقولة دوائيا" للتسبب في الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص.

وقالت في وثيقة من يوليو من العام الماضي: "إن أهمية أورام الغدة الدرقية لدى القوارض بالنسبة للإنسان غير معروفة".

وسلط رؤساء الصحة أيضا الضوء على أنه إذا تم تحديد مثل هذا الخطر فسيغير "نسبة الفائدة/المخاطر" للدواء.

ونظرا لعدم وجود صلة جوهرية بين tirzepatide وMTC حتى الآن، لا يحتاج صنّاع الأدوية إلى إدراجها كمخاطر محتملة.

وأوصت EMA العام الماضي باستخدام Mounjaro للمرضى المصابين بداء السكري من النوع 2، على أسس مماثلة للمنظمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكن tirzepatide ليس الوحيد الذي يتم استهدافه للمراقبة من قبل رؤساء الصحة في الاتحاد الأوروبي.

ويتم أيضا مراقبة الأدوية، مثل تلك التي تحتوي على semaglutide، العنصر النشط في الجرعات المنافسة Wegovy وOzempic، في ظل مخاوف مماثلة.

المصدر: ديلي ميل