 
مباشر

بالفيديو: حالة طبية نادرة في الأردن.. ورم لدى رجل يفرز هرمون الحمل

الصحة

بالفيديو: حالة طبية نادرة في الأردن.. ورم لدى رجل يفرز هرمون الحمل
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3w9

في حالة طبية نادرة تم تسجيلها في الأردن، أظهرت فحوصات طبية للحمل، نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره.

إقرأ المزيد
دراسة تحذر: 3 سنوات فقط من العيش في ظل تلوث الهواء قد تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة!
دراسة تحذر: 3 سنوات فقط من العيش في ظل تلوث الهواء قد تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة!

وأوضح استشاري الأمراض النسيجية الدكتور حسام أبو فرسخ عبر صفحته على "فيسبوك" أن "فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 سنة".

وأضاف أن "فحص الحمل كان إيجابيا نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد"، وتابع قائلا إنه "بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل".

وأكد الدكتور أبو فرسخ أن "حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام ولها علاجها الخاص".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا