الصحة العالمية تتنشر شريط فيديو عن أول مصري أصابه الجدري منذ ظهور المرض في العالم

نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المنشورات التوعوية والمعلوماتية وذلك بمناسبة مرور 75عاما علي تأسيسها.

وقالت الصحة العالمية أنه يُعتقَد أن رمسيس الخامس هو أقدم ضحية معروفة لمرض الجدري منذ نشوئه في العالم.

Pharaoh Ramses V comes to life. Watch this fascinating story about the eradication of a deadly disease. #SMALLPOX!



Did you know?

Following an ambitious 12-year global vaccination campaign led by WHO, smallpox is finally eradicated in 1980. 🙌#WHO75#HealthForAllpic.twitter.com/W2PCKcKNSj — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 7, 2023

وأشارت المنظمة االي أنه تم القضاء أخيرا على الجدري في عام 1980 بفضل حملة تلقيح عالمية طموحة استمرت 12 عاما بقيادة منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + تويتر