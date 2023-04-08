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الصحة العالمية تتنشر شريط فيديو عن أول مصري أصابه الجدري منذ ظهور المرض في العالم

الصحة

الصحة العالمية تتنشر شريط فيديو عن أول مصري أصابه الجدري منذ ظهور المرض في العالم
Globallookpress
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نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المنشورات التوعوية والمعلوماتية وذلك بمناسبة مرور 75عاما علي تأسيسها.

وقالت الصحة العالمية أنه يُعتقَد أن رمسيس الخامس هو أقدم ضحية معروفة لمرض الجدري منذ نشوئه في العالم.

وأشارت المنظمة االي أنه تم القضاء أخيرا على الجدري في عام 1980 بفضل حملة تلقيح عالمية طموحة استمرت 12 عاما بقيادة منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + تويتر

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