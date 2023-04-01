خمس علامات تحذيرية للإنتان عند الأطفال يجب على جميع الآباء معرفتها!

عندما يكتشف الإنتان مبكرا، يمكن علاجه تماما بمضادات الحيوية. ولكن بدون رعاية عاجلة، يمكن أن يحدث فشل الأعضاء بسرعة.

ويحدث ذلك عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه العدوى ويبدأ في مهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم.

ويسلط MailOnline الضوء على العلامات التحذيرية للإنتان عند الأطفال للمساعدة في تشخيص بالمرض مبكرا.

تغير في الجلد

يمكن أن يتسبب الإنتان في تغيير مظهر الجلد.

ويظهر طفح جلدي يشبه الشبكة، يميل للزرقة أو شاحبا أو يتطور إلى طفح جلدي لا يتلاشى، وفقا لمؤسسة Sepsis Trust في المملكة المتحدة.

وقد يشعر جلد الطفل أيضا ببرودة غير طبيعية عند لمسه.

وهذا يرجع إلى السموم - التي تنتجها البكتيريا المسببة للعدوى - التي تدمر الأوعية الدموية الصغيرة وتتسبب في تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة، وفقا لـ NHS.

وهذا له تأثير غير مباشر على قدرة القلب على ضخ الدم، ما يخفض ضغط الدم ودرجة حرارة سطح الجسم.

التنفس بسرعة

يمكن أن يكون علامة على تعفن الدم، حيث يمكن أن تسبب العدوى انخفاض ضغط الدم.

نتيجة لذلك، لا تحصل الأعضاء الحيوية، مثل الدماغ والكبد، على الدم والأكسجين الذي تحتاجه. وهذا يمكن أن يسبب التنفس السريع.

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وبالنسبة للأطفال دون سن الخامسة الذين يمكنهم التحدث، قد تلاحظ أنهم يكافحون لقول أكثر من كلمتين.

وقد يُصدر الأطفال أيضا أصوات شخير ويمتصون معدتهم مع كل نفس.

التشنج

قد يصاب الطفل بنوبة أو تشنج إذا كان يعاني من تعفن الدم.

ويمكن أن يحدث هذا التفاعل بسبب عدم حصول الدماغ على الدم الحيوي الذي يحتاجه.

وتحدث النوبة الحموية بسبب الحمى وتتسبب في تيبس جسم الطفل وارتعاش الساقين والذراعين.

وأثناء النوبة، يفقد الطفل وعيه وقد يبلل نفسه أو يتقيأ. وعادة ما تستمر لمدة أقل من خمس دقائق.

وعلى الرغم من أنها ليست دائما علامة على شيء خطير، إلا أن NHS تنصح بالذهاب إلى أقرب مستشفى كإجراء احترازي.

صعب الاستيقاظ

يحذر صندوق Sepsis Trust في المملكة المتحدة من أن الأطفال المصابين بالإنتان قد يصبحون خاملون للغاية أو يصعب إيقاظهم.

وتماما مثل البرد أو الأنفلونزا، يمكن للإنتان أيضا أن يجعل الناس يشعرون بالتعب والخمول.

ولكن، إذا ازدادت صعوبة إيقاظ الطفل، فقد يكون ذلك علامة على تعفن الدم.

وذلك لأن الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى لا تحصل على الدم والأكسجين الذي تحتاج إليه بسبب استجابة الجسم الشديدة للعدوى.

وإذا استمر حرمان الجسم من الدم والأكسجين، فقد يؤدي ذلك إلى فشل العديد من الأعضاء والوفاة.

توقف التغذية

قد تظهر على الأطفال دون سن الخامسة علامات مختلفة للإنتان.

بالإضافة إلى الإصابة بطفح جلدي أو التنفس بسرعة، يمكن للأطفال دون سن الخامسة أيضا أن يعانون من الأكل والشرب.

وإذا كان الطفل لا يتغذى، فقد يكون ذلك علامة على أنه يعاني من الألم أو عدم الراحة أو المرض، والذي يمكن أن يكون تعفن الدم، كما يحذر صندوق Sepsis Trust في المملكة المتحدة.

وتشمل العلامات الأخرى التي يجب الانتباه إليها تقيؤ الطفل بشكل متكرر وعدم التبول لمدة 12 ساعة أو أكثر.

المصدر: ديلي ميل