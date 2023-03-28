تقليل الدهون في مناطق معينة من الجسم قد يقلل خطر الإصابة بـ 13 نوعا من السرطان!

قال طبيب إنه من خلال الحفاظ على كمية الدهون الحشوية في الحد الأدنى، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح الطبيب لوك براتسيديس، رئيس الممارس العام في عيادة Numan الصحية الرقمية للرجال: "من المهم تجنب الوزن الزائد حول منتصف الجسم ودهون البطن وأيضا الدهون خلف البطن وحول أعضاء البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية. هذه الدهون تفرز هرمونات تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري".

وذكر أن وجود الكثير من الدهون الحشوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطانات متعددة.

وقال: "لا يدرك الكثير من الناس أن هذا الوزن الزائد يزيد أيضا من فرصة الإصابة بنحو 13 نوعا مختلفا من السرطان. سرطان المريء والمعدة والكبد والكلى أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين ضعفين وأربع مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأنواع السرطان التالية:

- الثدي (عند النساء بعد انقطاع الطمث).

- الأمعاء.

- الرحم.

- المريء (أنبوب الغذاء).

- البنكرياس.

- الكلى.

- الكبد.

- الجزء العلوي من المعدة.

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- المرارة.

- المبيض.

- الغدة الدرقية.

- المايلوما (نوع من سرطان الدم).

- الورم السحائي (نوع من ورم المخ).

كيفية تقليل الدهون الحشوية

قال الدكتور براتسيديس: "بينما تلعب التمارين دورا في إنقاص الوزن، فإن النظام الغذائي هو المساهم الأكبر. إن تقليل الأطعمة عالية المعالجة، النباتية والحيوانية التي تم تغييرها بشكل كبير عن شكلها الأصلي، والاستغناء عن السكر المكرر وتقليل الكحول، كل ذلك سيساعد في تقليل هذا الوزن المركزي للجسم".

وليس من الممكن أن تعرف بالضبط مقدار الدهون الحشوية لديك بدون اختبارات التصوير، ومع ذلك، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عن طريق قياس محيط الخصر لديك.

كما أوصى الدكتور براتسيديس باتباع نمط حياة معين لزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأضاف: "ليس هناك شك في أن تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيحسن من متوسط العمر المتوقع. ومع ذلك، هناك الكثير لعيش حياة طويلة صحية وممتعة. وقد تحدى البحث من جزيرة إيكاريا اليونانية التصور الشائع بأن الناس في البحر الأبيض المتوسط يعيشون حياة نشيطة طويلة لأنهم ببساطة يتبعون نظاما غذائيا صحيا. وأشارت النتائج إلى أن الغرض من الحياة والعيش المشترك والحد من التوتر كانت أيضا أساسية. ويمكن أن يختلف الغرض من الحياة بالنسبة للفرد من مجرد الرغبة في رعاية الأحفاد أو دعم الآخرين في المجتمع إلى القيام بأدوار وظيفية رفيعة المستوى. الاستيقاظ بشكل أساسي في معظم الأيام والحصول على شيء تعرف أنك ستفعله وتقدره وتستمتع به. والتعايش، بهذا المعنى، يشمل وجود شريك أو رفيق، وتجنب العزلة، والحفاظ على روابط أسرية قوية والمشاركة في مجموعات اجتماعية ذات اهتمامات مشتركة".

المصدر: إكسبريس