الصحة المصرية تحذر المواطنين من أطعمة أثناء وجبة السحور في رمضان

كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تحذيرات أثناء تناول وجبة السحور.

إقرأ المزيد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن "هناك أطعمة تعطي إحساسا بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وهي البقوليات وأشهرها الفول المدمس، اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان، والبيض".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن "البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة، من بين الوجبات التي تعطي الاحساس بالشبع، فضلا عن مكونات السلطة الخضراء مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف".

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية شرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة، مع الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على "أهمية تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام"، مشيرة إلى أهمية تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.

المصدر: RT